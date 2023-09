Le banche hanno tenuto a galla il Ftse Mib al termine di una settimana in rosso: quali titoli bancari preferire?

La settimana del Ftse Mib si è conclusa con un ribasso di circa mezzo punto percentuale. Il ribasso sarebbe potuto essere peggiore, ma le banche hanno tenuto a galla il Ftse Mib visto che ai primi tre posti della classifica delle migliori Blue Chip troviamo UniCredit (+9,03%), Banco BPM (+8,03%) e BPER Banca (+6,69%). Se banche hanno tenuto a galla il Ftse Mib, quali potrebbero essere le migliori azioni sulle quali puntare?

Le raccomandazioni degli analisti

Le azioni Unicredit, dopo anni molto difficili che hanno portato le quotazioni dai massimi storici in area 180 € ai minimi storici in area 6 €, sembrerebbero avere ritrovato la strada del rialzo portandosi sopra quota 23 €. Nonostante questo forte rialzo, però, Unicredit rimane uno dei titoli più amati dagli analisti.

Il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco superiore al 30%. Inoltre, la raccomandazioni media dei 24 analisti, poi, è “Compra adesso” con nessuna indicazione di rating peggiore di Mantieni.

Gli analisti sono molto ottimisti sul titolo Banco BPM e la raccomandazione media è Compra adesso. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 28%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

Nonostante il rating medio di BPER Banca sia solo Compra, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime la maggiore sottovalutazione tra le azioni trattate in questo articolo. Allo stato attuale, infatti, la sottovalutazione è pari a circa il 50%.

Il rendimento del dividendo

Anche se non eccezionali, i rendimenti dei dividendi di questi tre titoli bancari sono molto interessanti e le attese sono per un +4% per tutti.

La valutazione secondo il rapporto prezzo su utili

Uno degli indicatori più comunemente utilizzati per valutare una società è il rapporto tra prezzo e utili (PE) . Questo parametro, sebbene non affidabilissimo in assoluto, è molto utile nel confrontare azioni appartenenti allo stesso settore. Secondo il PE i titoli migliori sono Unicredit e BPER Banca con un 5,5x, mentre per Banco BPM vale 7,5x.

Conclusioni

Le tre azioni Unicredit, BPER Banca e Banco BPM sono molto simili tra loro con una leggere preferenza per BPER Banca vista la forte sottovalutazione stimata dagli analisti.

Letture consigliate

Ecco come attrarre una vincita al gioco! Giocate i numeri ottenuti con questo sistema occulto al Lotto e Superenalotto, la Fortuna e il Denaro arrivano!