Quando puliamo la casa e la cucina, di solito le superfici in cui si accumulano maggiormente polvere e briciole sono i tavoli. Se poi questi sono in legno non laccato o in vetro dobbiamo dargli particolari attenzioni. Ciò vuol dire che spendiamo molto tempo ed energie per la pulizia costante del nostro tavolo. Esiste però un trucco straordinario a cui nessuno pensa per proteggere i tavoli in vetro in legno da graffi e sporco senza fatica.

I rischi per i nostri tavoli

Forse non esiste un pezzo d’arredamento più utilizzato del tavolo. Ogni volta che poggiamo un oggetto potremmo rischiare di graffiarlo. Se invece si tratta di un tavolo in vetro non abbiamo scampo, gli aloni sono all’ordine del giorno. Questi danno un’impressione di sporco davvero insopportabile che ci costringe al pulirli costantemente. Invece di coprire il nostro bel tavolo con un’antiestetica tovaglia in plastica impermeabile, esiste un’alternativa che mette d’accordo tutti.

Un trucco straordinario e a cui nessuno pensa per proteggere i tavoli in vetro o legno da graffi e sporco senza fatica

Tutti mettiamo sullo schermo del nostro telefono una pellicola protettiva. Questo lo protegge dai graffi e dallo sporco. Nessuno sa che è possibile fare la stessa cosa per i nostri tavoli. Esistono infatti diverse aziende specializzate che si occupano di creare pellicole adatte a questo scopo. A volte queste sono modellabili e vanno tagliate sulla base delle misure del nostro tavolo. Altre aziende invece si vantano di poter fornire delle pellicole fatte completamente su misura. Il materiale è generalmente morbido e completamente trasparente. Possiamo però scegliere di prendere due piccioni con una fava, proteggendo sì la superficie del tavolo, ma dandogli anche un nuovo look spendendo poco. Infatti, possiamo scegliere una pellicola che renda il vetro opaco o addirittura che crei un motivo colorato in trasparenza. Le scelte sono davvero tante come anche i range di prezzo. Basterà una breve ricerca su internet per trovarle tutte.