I nostri telefoni fanno parte della nostra vita di tutti i giorni. Li utilizziamo spesso e per tantissimi motivi diversi. Primo fra tutti c’è sicuramente quello di telefonare per poter comunicare con altri utenti. Ma la seconda rivoluzione è arrivata con l’introduzione di internet sui nostri dispositivi portatili. Ormai siamo così abituati ad averlo che non riusciamo proprio a farne a meno. Aggiungiamo anche il fatto che molti di noi sono diventati esperti nel multitasking, siamo cioè capace di svolgere tante attività contemporaneamente. Tutto questo ci ha portato alla necessità di poter continuare a utilizzare internet anche mentre telefoniamo. In pochi però conoscono il semplicissimo trucco per continuare a utilizzare internet anche mentre telefoniamo. Ed è proprio su questo che si concentrerà il nostro articolo.

Perché non funziona internet mentre telefoniamo?

Molti telefoni ancora in commercio e utilizzati oggigiorno ci impediscono di utilizzare internet mentre telefoniamo con lo stesso dispositivo. Questo perché mentre parliamo al telefono la rete internet del nostro cellulare passa dal 4G al 2G. Di fatto, questo ci impedisce di accedere a servizi internet che vadano oltre i messaggi di testo su WhatsApp. Questo inconveniente non è comune a tutti i telefoni e sono in alcuni casi è risolvibile.

In pochi conoscono il semplicissimo trucco per continuare a utilizzare internet anche mentre telefoniamo

A questo punto ci staremo chiedendo perché alcuni di noi possono usare internet in qualsiasi circostanza e altri no. Il motivo è semplice, solo alcuni modelli di cellulare hanno la possibilità di utilizzare la funzione VoLTE. È proprio questa a permettere l’utilizzo simultaneo di internet e chiamate. Questo perché VoLTE garantisce telefonate a una qualità più alta senza intaccare la velocità di trasmissione internet. Alcuni di noi avranno la possibilità di attivare questa funzione, per alcuni modelli però non sarà possibile. Per scoprire se il nostro cellulare e nella lista di quelli abilitati basta una semplice ricerca su internet. Questa, infatti, è fornita dalla maggior parte dei gestori telefonici.

Come attivare il servizio VoLTE

Una volta verificato che il nostro telefono supporta le chiamate VoLTE, non ci resta che attivarle. Per fare questo innanzitutto chiamiamo il nostro operatore e chiediamo l’attivazione di questo servizio. Successivamente entriamo nelle impostazioni del nostro telefono che poi su “Dati mobili”. Sarà sufficiente spostare l’interruttore di “Chiamate VoLTE HD” verso “attivo”.