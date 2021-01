Gli scarichi sono una parte delicata di lavandini e docce e non è raro che si intasino. Per evitare questa spiacevole situazione è utile prendersene cura prevenendo ogni possibile otturazione. Così facendo non dovremo chiamare l’idraulico ogni mese per rimediare a un danno facilmente controllabile. Tuttavia nella doccia gli intasi sono assai più comuni rispetto agli altri scarichi della casa, e questo è causato dall’accumulo di sapone, peli e soprattutto capelli. Esiste però un trucco infallibile e velocissimo per liberarsi dei capelli nello scarico della doccia. Con questo metodo impiegheremo solo pochi secondi usando dei materiali che sicuramente abbiamo già in casa.

I metodi classici

Per sturare gli scarichi esistono diversi metodi. In commercio si possono trovare prodotti chimici creati apposta per sciogliere le ostruzioni e che promettono di fare effetto in pochi minuti. Uno dei metodi naturali più amati invece è quello che vede agire insieme il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco. Si tratta di un rimedio efficace, ma che richiede alcune ore per agire.

Molto utile è l’uso di uno sturalavandini a ventosa. Facciamo in modo che la superficie sopra lo scarico sia coperta di acqua, quindi posizioniamo la ventosa sopra lo scarico e azioniamola. Pompiamo per circa 5-10 volte, solleviamola e vedremo i cappelli e gli altri residui tornare a galla.

Il tubo flessibile agisce in modo simile: una piccola pinza sul fondo afferra il blocco e lo trascina in superficie.

Un trucco infallibile

Un trucco infallibile e velocissimo per liberarsi dei capelli nello scarico della doccia è rappresentato dal metodo del fil di ferro. Vediamo cosa fare.

Per prima cosa solleviamo la piletta di scarico (cioè la parte che copre il buco). Per svolgere questa operazione potremmo avere bisogno di un cacciavite per rimuovere le viti che la trattengono. Ora procuriamoci un fil di ferro, un appendiabiti in metallo o una graffetta un po’ grande. Con una pinza modelliamo il filo di metallo per ottenere un pezzo dritto e lungo che termina con un piccolo uncino. Ora non dobbiamo far altro che infilare il nostro fil di ferro dalla parte dell’uncino nello scarico, andare a fondo e poi tirare fuori. L’uncino porterà con sé i capelli incastrati e tutti i residui di sporco! Per una rimozione totale può essere necessario ripetere quest’operazione più volte, ma l’intero processo richiede davvero pochissimi minuti.