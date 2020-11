Uno dei problemi più fastidiosi che possono accadere in casa è quello di ritrovarsi con lo scarico della doccia intasato. Per essere precisi, ad essere intasati potrebbero essere o lo scarico o il soffione.

Nel caso del soffione molto spesso il problema è legato alla presenza di calcare. Come liberarsi di questo calcare? La soluzione è semplicissima e contempla l’utilizzo di aceto e limone.

Questi elementi andranno fatti bollire all’interno di un pentolino così suddivisi 1/3 di aceto, 2/3 acqua e succo di limone.

Dopo aver portato ad ebollizione la soluzione bisognerà immergere il soffione per un pò di tempo.

Doccia intasata? Ecco come sgorgare velocemente lo scarico in poche e semplici mosse

Nel caso in cui ad essere otturato, invece, fosse lo scarico bisognerà dapprima cercare di capire da cosa è causato il problema. Le cause di uno scarico intasato potrebbero essere molte: dai residui di capelli, allo shampoo fino al calcare. Se a creare problemi è una grande massa di capelli è consigliabile la rimozione manuale per evitare che, continuando ad accumularsi, possano creare ulteriori danni.

Prima di ripiegare sull’utilizzo di prodotti chimici si può cercare una soluzione tra i prodotti naturali. Importanti alleati contro questi problemi potrebbero rivelarsi il bicarbonato di sodio e l’aceto.

Dopo aver unito bicarbonato e aceto gettare il composto nello scarico. Sarà necessario lasciare agire alcune ore per questo è preferibile compiere questa operazione di notte.

La mattina si potrà versare dell’acqua calda all’interno dello scarico e verificare se l’operazione si è rivelata utile. Nel caso in cui il livello dell’acqua fosse particolarmente alto all’interno della doccia si potrà usare una ventosa. La ventosa, solitamente, viene utilizzata per i lavandini ma in questo caso potrebbe rivelarsi la soluzione per risolvere il problema nella doccia.

Esercitando una forte pressione sullo scarico il blocco dovrebbe venir via stappando l’ostruzione.

Prodotti chimici

Se dopo aver tentato tutti questi rimedi non si è ancora riusciti a venire a capo del problema sarà necessario utilizzare prodotti aggressivi.

Attenzione, però, perché la soda caustica può rivelarsi molto pericolosa. La pericolosità è massima se viene a contatto con occhi o pelle, per questo andrebbe utilizzata con riguardo seguendo le istruzioni e utilizzando i guanti.

Ecco, dunque, come sgorgare velocemente lo scarico di una doccia intasata in poche e semplici mosse.

Se anche questo non risolve la situazione sarà definitivamente utile rivolgersi a un professionista.