Accelerare il metabolismo è l’obiettivo primario di chi si accinge a seguire una dieta per perdere peso.

Si sente parlare di molti trucchi perché ciò avvenga, da infusi di erbe e alimenti particolari ad esercizi specifici.

Tra strategie di marketing e tecniche mangia soldi, nessuno ci ha detto ancora la verità. Infatti, scoprire quali sono gli unici modi di accelerare il metabolismo lascerà tutti a bocca aperta.

Mangiare

Il primo modo è mangiare. Così scontato che non ci si crede. Mangiare dalle tre alle cinque volte al giorno garantisce il giusto apporto di nutrienti al nostro corpo nelle diverse fasi della giornata, ma non solo. Consumare più pasti durante il giorno permette l’accelerazione del metabolismo e quindi una più veloce perdita di peso.

Non è un caso se chi consuma uno o due pasti al giorno spesso non nota alcuna variazione nella bilancia o, peggio, la vede “salire”.

Chi mangia solo a pranzo, tralasciando così sia la colazione che lo spuntino del pomeriggio, rischia di arrivare a cena affamato e mangiare eccessivamente.

Dividere i pasti, invece, consente di regolare l’appetito e di non morire di fame per ore.

Muoversi

Re di tutte le diete è sempre il movimento. Basta camminare, fare qualche esercizio o, per i più sportivi, cimentarsi in lunghe corse o attività ad alta intensità. Dedicare un’ora al giorno al proprio benessere fisico accelererà il metabolismo e permetterà di eliminare il grasso in eccesso e non di ridurre la muscolatura.

Sì, perché il rischio delle diete sbagliate è proprio questo (tra i tanti): perdere la massa muscolare, detta anche massa magra, anziché la massa grassa. Inoltre, regimi alimentari scorretti non garantiscono risultati nel lungo periodo, così favorendo lo spiacevole effetto yo-yo in cui al dimagrimento segue immediatamente l’aumento di peso.

