Il desktop del nostro computer corrisponde un po’ alla nostra scrivania. Andrebbe sempre tenuto in ordine, se non si vuole correre il rischio di non trovare più ciò che si sta cercando.

Seguendo passo-passo questa sintetica mini guida su come organizzare il desktop del proprio computer in modo ordinato e funzionale, si otterranno risultati incredibili.

Non esistono regole ben precise, ma solo ingegnosi trucchetti da mettere in pratica. Un desktop pieno di icone e organizzato in malo modo, soprattutto per i dispositivi meno recenti, può causare rallentamenti considerevoli in termini di operatività.

La logica ci torna nuovamente utile e ci permette di organizzare il lavoro nel migliore dei modi, ecco come.

Raggruppare più programmi della stessa categoria in una sola cartella

Un’ottima idea per evitare inutili perdite di tempo è raggruppare programmi simili, in una sola cartella. Così facendo si andrà dritti all’obbiettivo senza “brancolare nel buio” mai più.

Scegliere come sfondo l’immagine giusta aumenta la produttività

La scelta dell’immagine dello sfondo del desktop, è cruciale per aumentare l’efficienza del nostro lavoro. Occorre evitare colori fluorescenti o immagini dal contenuto troppo aggressivo. Uno sfondo con colori caldi e rilassanti è l’ideale per trasmettere una sensazione di pace e benessere. Questi due stati d’animo permettono di concentrarsi sul lavoro e allontanare la tensione, aumentando implicitamente la produttività.

È sempre buona cosa dare priorità agli elementi che si utilizzano di più

Capire quali sono gli elementi a cui dare le priorità è un atteggiamento utilissimo da utilizzare in ogni circostanza. Mettere in risalto i documenti più importanti e gli strumenti più usati, permette di snellire la ricerca ed evita di sprecare energie preziose. Adottando questo atteggiamento, da ora in poi, non si presenteranno più le problematiche di tipo organizzativo avute fino a questo momento.

Eliminare ciò che non serve più

I documenti che non servono più, o peggio ancora non sono mai serviti, devono essere eliminati al più presto. Il cestino del nostro pc deve essere svuotato con regolarità e ogni file inutile eliminato per sempre. Avere sotto mano solamente i file indispensabili è fondamentale per non distarsi e perdere tempo prezioso.

