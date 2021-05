Ormai, è da tempo le storie non sono più una prerogativa di Instagram. Questa funzione è sbarcata sia su Instagram che su Facebook. In ogni caso, una delle sue caratteristiche è la possibilità, per chi le pubblica, di accedere ad un elenco degli utenti che le hanno visualizzate. Tuttavia, c’è un trucco che in pochissimi conoscono per guardare le storie Facebook di altri utenti in modo anonimo da cellulare. Non servirà utilizzare applicazioni terze né impiegare molto tempo, ci si può ricorrere sia da dispositivi Android che da iPhone e richiede solo qualche secondo di tempo.

Questo semplice trucco richiede l’utilizzo della modalità aereo, che permette di disattivare tutti quanti i segnali emessi dai dispositivi. Come suggerisce il nome, viene utilizzata soprattutto quando si è in volo, in modo tale che non ci siano interferenze tra gli smartphone e le apparecchiature utilizzate in aereo. Per attivarla, basta accedere alle Impostazioni del dispositivo e cliccare sull’icona a forma di aereo. Nel caso specifico dei dispositivi iOS il procedimento può essere molto più breve. Per farlo, effettuare uno swipe dal basso verso l’alto e cliccare sull’icona dell’aereo posta in alto a sinistra della schermata del Centro di Controllo. Su iPhone serie X, lo swipe deve essere dall’alto verso il basso partendo dal bordo destro del dispositivo.

Ma prima di impostare la modalità aereo, bisogna aprire l’applicazione Facebook, aggiornare il feed con uno swipe e in seguito impostare la modalità aereo, disattivando Wi-Fi e connessione dati. Quindi, sarà possibile visualizzare la storia o le storie desiderate in modalità offline. In questo modo, l’utente che ha pubblicato la storia non si renderà conto del fatto che sia stata vista. Il nome di chi effettuerà questo trucco, infatti, non apparirà nella lista delle visualizzazioni.

