Chissà quante volte ognuno di noi si è trovato nella situazione di voler spiare le storie Instagram di qualcuno ma senza che questa persona se ne accorga. Magari quando termina una relazione e si vuole sapere cosa fa il nostro ex.

Oppure semplicemente per spiare qualcuno che ci interessa ma non vogliamo farci notare. Ad ogni modo nell’era social che ha permesso un unico grande fratello virtuale, oggi si cerca di sapere tutto di tutti.

Ma come fare per evitare di essere notati? Instagram, come è noto, mostra chi ha visualizzato le storie agli utenti che le pubblicano quindi se andremo a vedere la storia della persona che ci interessa, lei saprà che avremo visto il contenuto.

In effetti Instagram, ufficialmente, non ci permette di visualizzare le storie in modalità anonimo. La ragione di questo è legata nella logica del social in questione.

Perché Instagram non consente la visualizzazione anonima

Mostrare le foto, il nostro nickname, lasciare tracce e incrementare i numeri di tutto ciò è un elemento chiave di questo social. Queste cose spingono ognuno di noi a controllare in modo quasi ossessivo il nostro profilo con l’obiettivo di crescere come popolarità.

Però ci sono tanti metodi, in effetti, con cui poter risolvere la questione. Uno che molti conoscono, è la creazione di un profilo falso anche se non è molto conveniente. Il motivo è che se non è aggiornato poi, con il tempo, Instagram tende a cancellare i profili inattivi.

Detto questo, però, ecco come vedere le storie Instagram in modo assolutamente anonimo con questo metodo completamente gratuito che solo in pochi conoscono. Prima di addentrarci nella spiegazione, però, è importante precisare un punto fondamentale.

Un profilo privato è protetto dalle persone che vogliono curiosare

Se il profilo che stiamo cercando di sbirciare è in modalità privata non sarà possibile usare nessun stratagemma per controllarlo in modo anonimo. Infatti, chi ha un profilo privato a cui si deve necessariamente chiedere il “segui” per visualizzarne i contenuti (salvo se poi non si è limitati) è per così dire ben protetto dai curiosi.

Ecco con cui visualizzare le storie in modo assolutamente anonimo

Stiamo parlando di un sito web completamente gratuito ed accessibile a tutti di nome insta-stories. Andando su questo sito, che si può facilmente trovare digitando su Google, basterà inserire il nickname della persona che si sta cercando nella barra di ricerca apposita ed il gioco è fatto.

Si potranno vedere sia le stories ma anche i post in modo completamente anonimo. Infatti, se si visualizzerà la storia, il nostro nome non comparirà nella lista di visualizzazione dell’utente che l’ha pubblicata.