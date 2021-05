Avere una pelle dall’aspetto sano è il sogno di tutti. Oltre ai prodotti specifici è possibile prendersi cura del proprio incarnato anche attraverso la giusta alimentazione.

Per tenere alla larga rughe, secchezza della pelle, brufoli, punti neri, cellulite e molti altri inestetismi il cibo è un alleato fondamentale. Incrementare la propria beauty routine quotidiana, con le giuste vitamine sarà facile visto che i cibi che le contengono sono molto buoni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

È scientificamente provato che le imperfezioni della pelle derivano spesso da un regime alimentare carente delle giuste vitamine. Da premettere: in caso di problemi sarà sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista perchè l’alimentazione è fondamentale ma le cause potrebbero essere molteplici. In questo caso la cura sarà un mix di soluzioni suggerite dal medico. Intanto ecco le vitamine da assumere assolutamente, se si vuole una pelle luminosa bellissima e senza imperfezioni.

Vitamina H

La vitamina H, meglio nota come vitamina della bellezza, è un’alleata formidabile della pelle. Questa vitamina è presente in: latte, verdure, uova, legumi e frutta secca.

Rende la pelle luminosa e splendente. Per assorbirla meglio è consigliabile unire gli alimenti nei quali è presente ad alimenti ricchi di zinco. Abbinarla quindi, a del pesce o a della frutta secca, garantisce benessere alla propria pelle.

Vitamina A

La vitamina A è presente in: pesce, carne, latte, carote, bietole, zucca e insalata. Questa vitamina è utile per preservare la pelle dall’invecchiamento.

Le proprietà antiossidanti della C

La vitamina C è presente in questi alimenti: kiwi, arancia, ribes, fragole e insalata. Questa vitamina ha proprietà antiossidanti e preserva dall’invecchiamento precoce. Stimola inoltre la produzione di collagene, favorendo così tonicità e compattezza al proprio incarnato. Contrasta la cellulite e la ritenzione idrica, migliorando la circolazione del sangue.

Vitamina E

La vitamina E si trova nella verdura a foglia verde. Anche questa vitamina protegge la pelle dall’invecchiamento. Per sfruttare al massimo le sue potenzialità si consiglia di abbinare le verdure dalla foglia verde ad alimenti ricchi di grassi. Uno di questo è l’olio d’oliva.

Ecco sono queste le vitamine da assumere assolutamente, se si vuole una pelle luminosa bellissima e senza imperfezioni.