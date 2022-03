Quante volte ci troviamo a combattere con le etichette che rimangono appiccicate sui nostri contenitori di plastica. Metterli in lavastoviglie senza averle eliminate è un grosso rischio. Infatti l’acqua calda tende a disfarle in piccoli pezzetti che intaserebbero gli scarichi del nostro preziosissimo alleato in cucina. Per non parlare delle stampe adesive sulle carene in plastica del proprio motorino, che sembra impossibile togliere senza danni.

Di cosa abbiamo bisogno

Ebbene c’è un trucchetto infallibile che quasi nessuno conosce per eliminare anche le colle più ostinate senza rovinare la plastica. Abbiamo bisogno di due semplicissimi ingredienti presenti in tutte le case: olio e bicarbonato. Questo è un rimedio casalingo che si tramanda di bocca in bocca il cui risultato è strabiliante. Si può adoperare sia sui residui di colla che su un’etichetta da staccare. Attenzione a non adoperarlo sui tessuti, che invece si macchierebbero di grasso.

Prendiamo dunque due cucchiai di olio. Possiamo adoperarne uno di oliva o di semi, a seconda di quello che abbiamo a disposizione. Successivamente emulsioniamolo con un cucchiaio di polvere di bicarbonato, fino a formare una pasta densa.

Un trucchetto infallibile che quasi nessuno conosce per togliere la colla delle etichette dalla plastica senza fatica

Stendiamo il tutto sulla superficie da trattare. Lasciamo agire per una mezz’oretta. La miscela dei due prodotti andrà lentamente scalzando la colla. Dunque, trascorso il tempo necessario non ci resta che rimuovere il tutto. Quindi prendiamo una spatolina sottile, o più semplicemente una delle carte fedeltà che abbiamo sempre a portata di mano. L’importante è non adoperare un arnese troppo tagliente che andrebbe a danneggiare la plastica.

Terminata l’operazione risciacquiamo con acqua tiepida e normale sapone per i piatti. In questa maniera elimineremo totalmente qualsiasi possibile residuo.

Attenzione

C’è chi a questo metodo preferisce quello con l’acetone. Una soluzione sicuramente più rapida ma che comporta dei rischi. Infatti il solvente adoperato potrebbe contenere delle sostanze aggressive per la plastica su cui lo andiamo ad utilizzare. Inoltre in caso di oggetti colorati si potrebbe rovinare la tinta irrimediabilmente. Se poi stiamo trattando contenitori per uso alimentare, è sempre bene non ricorrere a prodotti tossici che potrebbero rimanere, anche in minima parte, dopo il lavaggio.

Dunque occhi aperti quando adoperiamo rimedi casalinghi a non correre rischi per la salute.

