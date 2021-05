L’utilizzo dei contenitori di plastica in cucina ha portato una vera e propria rivoluzione. Sono leggeri e funzionali, a differenza dei loro corrispondenti in vetro, per conservare gli alimenti. Per chi mangia fuori casa si sono rivelati utilissimi per evitare l’utilizzo di recipienti usa e getta. Tuttavia alcuni cibi impregnano i contenitori di plastica dell’odore del cibo che hanno ospitato. Questo, però, è un inconveniente che si potrà risolvere facilmente

Per questo motivo è davvero incredibile come eliminare i cattivi odori dai contenitori di plastica sia un gioco da ragazzi conoscendo questi trucchetti geniali.

Infatti accade che sughi, pesce o altri alimenti possano lasciare residui anche dopo accurati lavaggi a mano o in lavastoviglie. L’olio di gomito o un detersivo aggressivo non bastano a risolvere il problema. Ci sono invece dei piccoli stratagemmi che senza fatica ci aiutano a rimuovere qualsiasi aroma.

I fondi di caffè

Ebbene pochi sanno i fondi di caffè sono un valido aiuto in cucina contro gli odori. Dunque versiamoli asciutti o bagnati nel contenitore maleodorante. Poi chiudiamo bene con il tappo. Lasciamoli agire per 2-3 ore. Quindi svuotiamo i fondi. Laviamo con il normale sapone per i piatti. I cattivi odori saranno scomparsi totalmente.

Fogli di giornale accartocciati

Meno noto, ma ugualmente efficace, è il trucco del foglio di giornale accartocciato. Dobbiamo riempire l’interno di carta appallottolata. Lasciare il contenitore chiuso per un paio di giorni. Poi lavarlo come di consueto. La carta di giornale ha un incredibile potere assorbente che risolverà il problema dei cattivi odori.

Se non si ha urgenza si può optare per una tecnica poco impegnativa. Mettere il contenitore aperto all’aria aperta in un punto soleggiato per un paio di giorni.

Una soluzione rapida

Se invece necessitiamo proprio di utilizzare quel contenitore di plastica e lo troviamo macchiato e maleodorante ecco come possiamo fare. Versiamo qualche goccia di limone su un cucchiaio di bicarbonato. Dobbiamo formare una pastella densa. Quindi spazzoliamo l’interno con questo composto. Insistiamo sulle zone dove gli aloni sono più evidenti. Il potere sbiancante della polvere di bicarbonato eliminerà le macchie. Il profumo del limone invece sostituirà i cattivi odori. Risciacquare poi con acqua tiepida.

Può essere altrettanto utile conoscere dei piccoli stratagemmi descritti in questo articolo per eliminare il cattivo odore dalle mani.

