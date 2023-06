La seduta ha visto, dopo un avvio in sordina, un’interessante ripresa delle quotazioni dell’indice principale di Piazza Affari. In particolare, un tris di big del Ftse Mib ha dato un segnale rialzista. Quali potrebbero essere le conseguenze su titoli come Stellantis, Banco BPM ed ENI?

Per Stellantis due sedute consecutive al rialzo non hanno ancora fatto scattare l’accelerazione rialzista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Stellantis (MIL:STLA) ha chiuso la seduta del 8 giugno in rialzo dell’1,44% rispetto alla seduta precedente a quota 15,18 €.

Tra i tre migliori titoli di giornata, quello della casa automobilistica è quello messo peggio insieme a Banco BPM. Basta guardare il grafico. Per un chiaro segnale rialzista bisognerà attendere la rottura della resistenza in area 15,538 € che già in passato ha frenato l’ascesa delle quotazioni.

Adesso è chiaro oltre quale livello le azioni Banco BPM potrebbero accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banco BPM (MIL:BAMI) ha chiuso la seduta del 8 giugno in area 3,86 €, in rialzo dello 0,94% rispetto alla seduta precedente.

Dopo un ribasso come non si vedeva da circa cinque mesi, le quotazioni hanno preso a salire, ma stanno incontrando una forte resistenza in aera 3,882 €. Il superamento di questo livello potrebbe favorire una ripartenza al rialzo che potrebbe trovare il successivo ostacolo in area 4,128 €. Il punto di inversione più probabile, però, potrebbe andare a collocarsi in area 4,374 €.

Qualora, invece, la resistenza in area 3,882 € dovesse tenere, allora potrebbe scattare un’inversione ribassista che potrebbe trovare la sua conferma nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 3,73 €.

Un tris di big del Ftse Mib ha dato un segnale rialzista, ma ENI è il titolo azionario messo meglio: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo ENI (MIL:ENI) ha chiuso la seduta del 8 giugno a quota 13,116 €, in rialzo dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.

Le quotazioni continuano a oscillare intorno ai 13 €. Solo un deciso allontanamento da questo livello potrebbe favorire una ripresa della direzionalità. In questo senso due livelli da monitorare con attenzione passano per 13,437 € e 12,683 €.

