Come riconoscere ictus e mini-ictus: l’esperienza di Walter Nudo 

Walter Nudo qualche anno fa è stato protagonista di una storia molto delicata in quanto ha avuto due ischemie molto ravvicinate, ma come riconoscere ischemie, ictus e mini-ictus? Vediamo di approfondire l’argomento per essere preparati.

Era il 2018 quando Walter Nudo, famoso conduttore, attore e da poco anche vincitore del Grande Fratello VIP, ha avuto ben due ictus in un tempo molto ravvicinato. Si trovava in un hotel di Los Angeles ed era da solo, ma ha avuto la prontezza di riconoscere i sintomi e recarsi all’ospedale più vicino.

Vedremo, quindi, qualche informazione utile per riconoscere ictus e mini-ictus in modo da essere consapevoli e pronti, non solo per sé stessi, ma anche per una persona a cui dovesse succedere e si trovi vicino a noi.

L’esperienza di un personaggio famoso può certamente sensibilizzare e porre maggiormente l’attenzione su questo problema di salute che ha delle precise cause e conseguenze.

Quando si parla di ictus, mini-ictus o ischemia

Humanitas ci informa che un ictus è una lesione cerebro-vascolare che interrompe il normale flusso sanguigno e avviene a causa della rottura oppure dell’ostruzione di un’arteria. I neuroni presenti in quell’area del cervello non ricevono ossigeno e muoiono.

Ci sono, quindi, due tipi di ictus: emorragico ed ischemico. Il primo è causato dalla rottura del vaso, il secondo dall’ostruzione del vaso. In base ai due fenomeni si parla, quindi, di emorragia o ischemia.

Ci sono anche i mini-ictus. Sono degli episodi transitori, molto lievi, di cui potremmo non accorgerci nemmeno. Prendono il nome di TIA e consistono in un’interruzione temporanea di ossigeno che si risolve dopo pochi minuti.

È importante sapere, però, che spesso i mini-ictus sono il preludio di un ictus vero e proprio. Che sintomi ha avuto Walter Nudo e come ha fatto ad intervenire subito?

Come riconoscere ictus e mini-ictus: agire subito è fondamentale

Quando accade, i sintomi che si manifestano sono:

formicolio agli arti;

difficoltà di movimento;

mal di testa improvviso ed intenso;

campo visivo ristretto;

confusione;

vertigini;

viso per metà paralizzato;

difficoltà a parlare.

Walter Nudo ha raccontato di essersi sentito improvvisamente molto male, con un forte mal di testa, occhi rossi, vertigini e di aver avvertito un “puf” nelle orecchie. A quel punto, ha immaginato cosa stesse accadendo e si è recato subito all’ospedale.

Sono intervenuti immediatamente con una risonanza magnetica e hanno scoperto che aveva avuto due ischemie ravvicinate e che un terzo ictus lo aveva subito qualche tempo prima senza nessuna avvisaglia. Il problema dell’attore risiedeva nel cuore, quindi, è stato operato e oggi è in perfetta salute.

Come agire

Se si dovessero avvertire questi sintomi sarebbe importante avere la lucidità, se si è in grado, di fare un piccolo test: sollevare le braccia davanti parallele al pavimento. Se una delle due si abbassa senza la nostra volontà, bisogna chiamare immediatamente i soccorsi perché possano individuare la causa e intervenire tempestivamente.

Mai sottovalutare questo argomento perché, dai dati messi a disposizione dagli esperti, in Italia l’ictus è la prima causa di disabilità, la seconda di demenza e la terza di morte. Nel 75% dei casi avviene in persone con più di 65 anni, ma negli altri casi anche in persone molto giovani.