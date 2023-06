Formaggi nella dieta? La lista di quelli più consigliati e con meno calorie

In una dieta si pensa di dover per forza mangiare cose insipide e tristi per dimagrire. Questo non è assolutamente vero.

Mantenendo comunque una dieta equilibrata si può lo stesso mangiare cose gustose e molto saporite. Ad esempio anche il formaggio può essere mangiato tranquillamente. Ci sono alcune tipologie che sono consigliate rispetto ad altre, a seconda del quantitativo di grassi. Ovviamente si possono consumare anche formaggi più grassi sempre nelle giuste dosi e non con una frequenza giornaliera.

Fa bene nella dieta?

La risposta è sì, nonostante questi siano molto calorici per l’organismo. Ciò che bisogna comprendere è che ciò che fa ingrassare è la quantità, non l’alimento in sé. Bisogna sempre sapersi regolare su quanto mangiare e questo vale anche per gli alimenti “dietetici”. Ad ogni modo, il formaggio sappiamo che contiene calcio. Il calcio è un minerale fondamentale per il nostro organismo, in quanto regola tante attività chimiche. Oltre a questo è importante anche per la salute delle ossa.

Formaggi nella dieta? La lista di quelli più consigliati da consumare

Una volta compreso che il formaggio non è un alimento cattivo per la nostra alimentazione, cerchiamo di comprendere quali sono quelli che vengono maggiormente consigliati.

Come vengono suddivisi

Possiamo distinguere 3 tipologie di formaggio:

magro , la cui sostanza grassa comprende un 20%;

, la cui sostanza grassa comprende un 20%; semigrasso , la sostanza grassa è compresa tra 20-42%;

, la sostanza grassa è compresa tra 20-42%; grasso, la sostanza grassa supera il 42%.

Ovviamente in un regime alimentare che prevede un deficit calorico, bisognerà puntare sui formaggi magri e al massimo semigrassi.

I magri

Formaggio magro non significa “formaggio povero di qualità nutrizionali”, anzi il contrario! Infatti possiedono numerose qualità benefiche per il nostro organismo. Sono energetici, ricchi di proteine e minerali e contengono numerose vitamine. In più anche chi soffre di colesterolo alto, con i formaggi magri può stare un po’ più tranquillo. Ovviamente resta il fatto che non bisogna esagerare con le dosi. Passiamo subito all’elenco dei formaggi che vengono definiti “magri” e che troviamo tranquillamente al supermercato:

fiocchi di latte, presentano 99 kcal su 100 grammi;

ricotta di vacca, 130 kcal su 100 grammi;

ricotta di latte intero, 146 kcal su 100 grammi;

formaggio spalmabile light, 160 kcal su 100 grammi;

mozzarella light, 160 kcal su 100 grammi;

stracchino light, 175 kcal su 100 grammi;

scamorza affumicata, 240 kcal su 100 grammi;

feta greca 250 kcal su 100 grammi;

primo sale, 260 kcal su 100 grammi.

Come possiamo vedere se si è in una dieta ipocalorica sarebbe consigliabile consumare più fiocchi di latte e ricotta. Formaggi nella dieta? La lista di quelli più consigliati sarebbe proprio questa.