Nei nostri precedenti report avevamo evidenziato come area 35,231 euro fosse particolarmente importante per il titolo Portobello. Nelle settimane successive questa intuizione ha trovato conferma, tanto che ha nuovamente frenato la discesa del titolo.

Adesso siamo giunti nuovamente nella condizione che le quotazioni di Portobello si trovano ad affrontare questo livello. Gli scenari possibili sono tre. Andiamo ad analizzarli uno per volta.

Il primo è quello che vede la tenuta del supporto con relativa formazione di un triplo minimo che potrebbe far ripartire al rialzo le quotazioni di Portobello. In questo caso è immaginabile un rapido ritorno in area 50 euro. Da notare che questo scenario è quello maggiormente favorito dal BottomHunter visto il segnale di acquisto in corso. Inoltre il rialzo è anche lo scenario favorito sia per gli analisti che coprono il titolo, raccomandazione comprare con sottovalutazione media del 100%, che per il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, sottovalutazione del 98%.

Nel caso in cui, invece, il supporto non dovesse resistere alle pressioni ribassiste, il titolo accelererebbe verso il I obiettivo di prezzo in area 27,4 euro. A seguire, poi, il II obiettivo di prezzo si trova in area 6,9 euro. Questo scenario è favorito dallo Swing Indicator visto i segnali di vendita generati nelle ultime settimane.

Il terzo e ultimo scenario è quello peggiore. Prevede, infatti, una continuazione del movimento laterale tra i livelli 35,231 euro e 40,069 euro. Lo definiamo il peggiore in quanto sarebbe foriero di tanti falsi segnali, sia al rialzo che al ribasso, con conseguente impatto negativo sul conto capitale. In questo scenario, quindi, solo la rottura in chiusura settimanale di uno dei due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Un triplo minimo che potrebbe far ripartire al rialzo le quotazioni di Portobello: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Portobello (MIL:POR) ha chiuso la seduta del 27 gennaio in rialzo dello 0,54% rispetto alla seduta precedente a quota 36,9 euro.

Time frame settimanale