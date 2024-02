Le azioni Stellantis continuano a distinguersi tra le big di Piazza Affari chiudendo in territorio positivo nonostante le tante news che si rincorrono sul futuro della società.

Le azioni della casa automobilistica franco-italiana ancora alla ribalta della cronaca

Le recenti indiscrezioni su una possibile fusione tra Stellantis e il gruppo Renault hanno attirato l’attenzione degli investitori nel settore automobilistico. Queste voci emergono in un contesto in cui il CEO di Stellantis, John Elkann, ha chiarito che attualmente non c’è alcun piano in corso per una fusione con altri concorrenti. Tuttavia, gli analisti di Equita ritengono che l’ipotesi potrebbe essere in fase di studio, considerando il coinvolgimento del governo francese, azionista significativo in entrambe le società. Ciò nonostante, l’inclusione di Renault in Stellantis potrebbe incontrare ostacoli antitrust, specialmente nei singoli mercati nazionali, come in Francia e in Italia.

Nel frattempo, le tensioni tra Stellantis e il governo italiano persistono, con il CEO Tavares che ha criticato le politiche italiane riguardanti il settore automobilistico. Nonostante gli incentivi offerti dal governo italiano per il 2024, le polemiche non sono diminuite.

