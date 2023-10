Quanto costa cambiare le gomme? La scadenza si avvicina: ecco entro quando devi farlo e come risparmiare 

Fare il cambio delle gomme può rivelarsi una spesa non indifferente. Oggi siamo qui per darti dei consigli su come risparmiare in modo intelligente un mucchio di soldi sul cambio degli pneumatici.

Avere un’automobile comporta tutta una serie di spese. Basta pensare al rifornimento, alla semplice manutenzione ma anche ad alcuni costi fissi che non possiamo proprio evitare.

Tra questi c’è il fatidico cambio degli pneumatici, un obbligo di Legge che prevede che entro una tale data tutti i veicoli in circolazione viaggino con le gomme adeguate al periodo.

Mancano poche settimane alla scadenza per chi ha sulla propria auto gli pneumatici estivi.

Se anche tu sei tra questi, leggere questo articolo potrebbe aiutarti.

Oggi sveleremo quanto tempo hai a disposizione per provvedere al cambio, ma soprattutto come spendere meno.

Quando dobbiamo mettere gli pneumatici da neve? Ecco la data da rispettare per non incorrere in sanzioni

Nel nostro Paese, è obbligatorio tenere le gomme da neve per tutto il periodo invernale. Per essere in regola, possiamo sostituirle già a partire dal 15 ottobre. In linea generale, in Italia dovremo avere le gomme invernali a partire dal 15 novembre.

Questa data può subire delle variazioni anche di un mese per alcune regioni del sud Italia, zone in cui il clima generalmente è meno rigido.

Gli pneumatici invernali sono progettati per avere maggiore aderenza al terreno anche in caso di situazioni estreme come neve e ghiaccio.

Quanto costa cambiare le gomme e i trucchi per risparmiare soldi

Cambiare le gomme ha un costo che si aggira intorno ai 10 euro a pneumatico, pertanto per cambiare 4 ruote spenderai circa 40 euro. Questo costo è quello che riguarda soltanto il lavoro del gommista. A questo dobbiamo aggiungere il costo degli pneumatici se non li possediamo già. Devi sapere che alcuni meccanici e gommisti ti danno la possibilità di conservare nel loro deposito gli pneumatici da cambiare. Questo servizio mediamente ha un costo di 20 euro (da sommare al resto).

Ma quanto si spende per acquistare 4 ruote invernali?

Il prezzo dipende dal modello dell’auto e dalle dimensioni dei cerchi. Una ruota invernale può costare dai 70 ai 1000 euro nel caso di pneumatici premium. Mediamente il costo si aggira intorno ai 250-300 euro a gomma.

Posso risparmiare sul cambio gomme? Ecco 5 modi furbi ai quali potresti non aver pensato

Dopo aver visto quanto costa cambiare le gomme dell’auto, scopriamo quali sono i modi per spendere meno.

Il web pullula di rivenditori ed officine autorizzate e specializzate che possono offrire prezzi più convenienti rispetto ai concorrenti locali.

A questo proposito, ti consigliamo di valutare più preventivi in modo da poterli confrontare.

Abbi cura dei tuoi pneumatici evitando di guidare in modo aggressivo: questa premura ritarderà l’usura delle gomme.

Per mantenere le gomme in buono stato più a lungo, falle controllare almeno una volta ogni 2 mesi. Così facendo ti assicurerai che la pressione sia giusta, ma anche convergenza e rotazione.

Infine, scegli se possibile degli pneumatici all season ovvero quelli che non devi cambiare con il passare delle stagioni, ma solo in seguito a usura.

Oppure puoi acquistare modelli runflat che sono pneumatici dotati di rinforzi interni e quindi più resistenti a usura e forature.