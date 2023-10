Sai che non tutti possono giocare al Gratta e Vinci? Ci sono persone che non devono comprarlo e se il tabaccaio glieli vende rischia questo di grosso

Il Gratta e Vinci è la lotteria istantanea che fa sognare tante persone. Di recente, c’è chi ha vinto 10.000 euro con un tagliando da 10 euro. Eppure, è un sogno non per tutti. C’è chi non potrà comprarli e se il tabaccaio li vende rischia non poco. Ecco cosa.

Il Gratta e Vinci è diventato un compagno di tante persone che sperano, con quel tagliando, di arrotondare pensioni e stipendi. Un sogno per tanti italiani che ripongono in quella lotteria l’illusione di poter cambiare vita. Peccato non sia così facile e molte persone finiscono anche per rovinarsi, gettando via i loro soldi.

Infatti, la ludopatia è problema molto serio che va sempre tenuto sotto controllo. Una patologia con la quale non si scherza. Però, se si gioca di tanto in tanto, senza spendere troppi euro, ci può stare. Magari, uno beve un caffè in meno al bar e prova, con quell’euro, a sfidare la sorte. Anche perché qualcuno, di tanto in tanto, vince, come chi ha appena trovato un premio da 10mila euro, con un Gratta e Vinci da 10 euro.

Sai che non tutti possono giocare al Gratta e Vinci? Ecco chi non può assolutamente acquistarlo

Perfetto, beata questa persona. Innegabile che leggendo queste notizie, ti viene voglia di provarci. “Perché non potrebbe succedere anche a me?” L’importante è non cadere in alcuni errori fatti anche ingenuamente, ma che diminuiscono le probabilità di vincere.

Perfetto, quindi ognuno di noi può tentare la fortuna, tenendo sempre conto di quanto detto sopra? In realtà, no. Infatti, sai che non tutti possono giocare al Gratta e Vinci? Ci sono categorie di persone alle quali il tabaccaio non può vendere il Gratta e Vinci.

Ecco cosa rischia un tabaccaio che infrange la legge. Non dovrà pagare poco, se dovesse farlo

Dovrebbe essere facilmente intuibile, ma queste persone alle quali non si possono vendere i Gratta e Vinci sono i minorenni. In realtà, tutti i giochi con vincita in denaro sono espressamente proibiti a chi non abbia compiuto 18 anni.

Ebbene, se un tabaccaio dovesse vendere un tagliando a un minorenne, senza chiedergli un documento, cosa rischia? Se venisse denunciato e trovato colpevole, l’esercente rischia una multa che va dai 5.000 ai 20mila euro e la chiusura del suo locale tra i 10 e i 30 giorni.a