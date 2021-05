Con l’arrivo di queste giornate calde e soleggiate tutti noi abbiamo sempre più voglia di passare il tempo libero all’aperto.

È piacevole goderci di nuovo questa libertà, dopo aver passato tanti mesi in casa viaggiare è sicuramente una cosa di cui sentiamo il bisogno.

Sveleremo che in pochi conoscono questo angolo di paradiso termale per una giornata di relax a costo zero, ma è ora di scoprirlo anche noi.

Terme di Bormio

Bormio è situata in provincia di Sondrio, Lombardia, ed è nota agli amanti della montagna e degli sport invernali ma caratterizzata per le sorgenti termali.

La particolarità è che l’unica sorgente termale libera, che potremo raggiungere, è proprio quella delle Terme libere di Bormio.

Per raggiungere questa località dovremo camminare nel bosco da Bagni Vecchi fino ad arrivare al torrente.

Questo piccolo paradiso termale è costituito da una naturale vasca di sassi, letteralmente ai piedi di un torrente, che forma una calda conca d’acqua trasparente.

L’acqua è molto calda e ci darà un’incredibile sensazione di tranquillità e benessere, proprio ciò di cui molti di noi hanno bisogno.

Questa vasca non è molto grande, raccoglie un massimo di dieci persone, quindi sarebbe meglio non andare nei periodi di picco per evitare l’affollamento.

Se si vuole fare il bagno si consiglia, prima di avventurarsi alle terme, di portarsi uno zainetto con l’asciugamano, delle ciabatte e un costume.

Suggeriamo anche di portare un sacchetto per riempirlo con eventuali rifiuti, buttandolo poi nel più vicino cestino perché l’area in questione non ne è munita.

Curiosità

Le terme di Bormio devono il nome al grande Leonardo da Vinci che fece una visita al luogo, descrivendola poi nella sua opera “Codice Atlantico”

Scrisse infatti “In cima alla Valtellina c’è Burmi. A Burmi ci sono i Bagni”; per questa ragione il luogo è nominato anche “Pozza di Leonardo”.

In pochi conoscono questo angolo di paradiso termale per una giornata di relax a costo zero, perché non visitarlo?