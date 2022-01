Un solo colloquio per queste posizioni in INPS con contratto a tempo indeterminato in scadenza tra 4 giorni

Un bando per INPS Servizi SpA offre importanti opportunità lavorative per 4 profili nella sede di Roma. Tempo fino al 4 febbraio per inviare domanda e pochi requisiti generali, oltre le qualifiche necessarie per i singoli ruoli. È possibile inviare domanda autonomamente ed in via telematica, allegando una serie di dati e documenti, tra cui Curriculum vitae e motivazioni della candidatura. Vediamo di seguito tutti i dettagli sul concorso e come partecipare.

Si ricercano dirigenti nelle aree Servizi di Contact Center, Amministrazione Controllo Finanza e Affari Generali, Information Technology e Risorse Umane. I requisiti generali sono diversi, ma piuttosto accessibili. In particolare, sono necessari il godimento dei diritti politici e civili, essere cittadino dell’Unione Europea e saper parlare la lingua italiana. Seguono l’assenza di condanne penali e di rapporti di parentela con gli Amministratori. Basta passare un solo colloquio per queste posizioni in INPS, successivo alla preselezione effettuata dalla Commissione, basandosi sui profili risultati idonei.

Le posizioni aperte

Per ognuno dei profili disponibili sono richieste competenze e qualifiche diverse. Al candidato interessato al ruolo di dirigente nell’area Information Technology sono richieste la laurea, l’esperienza in ambito ICT e la conoscenza di Oracle. Preferenziali sono, poi, la laurea magistrale e un passato lavorativo nel campo di almeno 10 anni.

Per l’area Servizi di Contact Center è richiesta esperienza pregressa nel ruolo, oltre a spiccate doti di problem solving, leadership e teamworking. Seguono la conoscenza di alcuni strumenti di monitoraggio appositi e di quelli necessari per le attività di gestione dei contratti.

Laurea magistrale, esperienza precedente e spiccate doti di leadership sono la chiave per avere buone possibilità per il ruolo di dirigente nell’area Risorse Umane. Preferenziali sono precedenti lavorativi sul campo pari ad almeno 10 anni, Master di secondo livello in HR Management e la conoscenza della lingua inglese.

Infine, per l’area Amministrazione Controllo Finanza e Affari Generali, INPS ricerca candidati con laurea magistrale e precedenti lavorativi nel ruolo. Cui si aggiunge la padronanza nell’utilizzo dei software ICT e la conoscenza dei principali adempimenti di SpA italiane in ambito societario, contabile e fiscale.

Un solo colloquio per queste posizioni in INPS con contratto a tempo indeterminato in scadenza tra 4 giorni

Per partecipare è necessario inviare domanda all’indirizzo hr@inpsservizi.it. Bisogna, poi, allegare motivazioni della candidatura, Curriculum, fotocopia del documento ed altri dati, reperibili nel bando ufficiale.

