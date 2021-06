Voglia di mare e di vacanze. È questa la sensazione che tantissimi di noi ormai stanno provando. Con questo caldo, infatti, non ci sarebbe nulla di meglio. Andare a godersi la spiaggia, la sabbia e l’acqua salata è un sogno che si sta per realizzare. Ma quest’anno, per rendere le vacanze più interessanti, potremmo scegliere una meta insolita che sicuramente non ci deluderà.

Questa spiaggia tra le più belle al mondo ci farà vivere un’estate totalmente diversa

Stiamo parlando di Rhossili Bay, parte della bellissima penisola di Gower. Il luogo, nell’esattezza, si trova in Galles. Molti potrebbero pensare che è difficile associare questo posto alle spiagge e al mare, eppure Rhossili Bay si è aggiudicata complimenti e pareri positivi da tantissime persone. Qui, infatti, avremo l’opportunità di specchiarci in un’acqua cristallina e azzurra da far invidia ad una cartolina. Inoltre, il litorale, contornato dalla bellezza delle rocce, crea un’atmosfera suggestiva difficile da non amare.

Cosa c’è di così diverso dalle altre spiagge a cui siamo abituati

Questo luogo è particolare e soprattutto si differenzia dalle altre località tipiche in cui si va d’estate. La spiaggia che abbiamo appena presentato, infatti, non è detto che sia adatta a tutti. Se qualcuno ama stare ore e ore al sole ad abbronzarsi su una spiaggia calda e chiara, forse dovrebbe scegliere un’altra meta. Infatti, a Rhossili Bay potremmo trovare giornate ventose o con poco sole. Insomma, dobbiamo anche essere un po’ fortunati!

Perciò, ora lo sappiamo. Questa spiaggia tra le più belle al mondo ci farà vivere un’estate totalmente diversa. Per chi non ama le spiagge tipiche e vuole provare qualcosa di differente, questa è davvero la scelta più azzeccata. Forse sentiremo un po’ freddo per come siamo abituati, ma ne vale la pena per la bellezza di questo luogo!

