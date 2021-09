Milano in questi giorni sta accogliendo moltissime persone sia locali sia straniere. Questo perché finalmente è tornato il Salone del Mobile, evento dedicato al design italiano e straniero. E per l’arredo casa è questo il nuovo bellissimo trend mix di due culture che abbiamo scovato.

Il Salone del Mobile

Da una parte c’è la Fiera con le sue esposizioni, dall’altra c’è il Fuorisalone. E grazie a questi Milano torna a vivere. Così i brand aprono i loro spazi, tra eventi esclusivi ed eventi aperti al pubblico. Simone Guidarelli ieri sera ha presentato la sua nuova collezione di carte da parati ecosostenibili e riciclabili con un evento al Salotto di Milano. C’è stata anche la presentazione del murale “Be Water” disegnato dall’artista Maurizio Cattelan alla piscina Cozzi in Viale Tunisia. Questa resterà aperta al pubblico per tutta la design week con accesso gratuito per andare a vedere il murale. E il murale resterà all’interno della piscina per un anno. Milano quindi si sta arricchendo di eventi ed esposizioni. Ma la settimana del design è un momento anche per vedere un pochino le nuove tendenze dell’arredo.

Per l’arredo casa è questo il nuovo bellissimo trend mix di due culture

Chi sta per arredare casa deve sapere che il nuovo trend è un bellissimo mix di due culture. Due stili apparentemente simili, ma in realtà molto diversi. Lo stile di cui stiamo parlando è il Japandi, questo è l’unione dello stile giapponese e quello scandinavo. Arredare con questo stile significa scegliere oggetti che creano un habitat pulito e calmo in cui rilassarsi. Dopo il periodo di lockdown abbiamo forse veramente scoperto cosa significa stare in casa. E ci siamo resi conto di quello che una casa deve avere e di come una casa deve essere.

Questo stile pone l’accento sui materiali, sui processi creativi e artigianali. E il mix di questi due stili rende il Japandi qualcosa di davvero interessante. Dallo stile giapponese arrivano l’eleganza e la rigidità delle linee che però incontrano il mondo rustico, austero e domestico della Scandinavia. Ma se lo stile scandi da una parte è più domestico, dall’altra in campo di colori non è proprio un arcobaleno. Infatti lo stile nordico usa molto i colori come grigio, blu, beige o altri neutri scuri vicino al legno. Ma incontrando il Giappone la paletta cambia e diventa più viva. Ed ecco che così nasce lo stile Japandi, un mix di due stile unici ma perfetti insieme.

