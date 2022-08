Roma è una città storica, meravigliosa e mozzafiato. Si tratta, senza alcuna ombra di dubbio, di un vero e proprio museo a cielo aperto. E chi ha avuto la fortuna di visitare la capitale del Bel Paese almeno una volta nella vita può sicuramente confermarne la magnificenza. Ovviamente la Città Eterna, come è conosciuta da molti, ha delle attrazioni davvero incredibili e mastodontiche in ogni suo angolo. E ci sono persone che vengono ogni giorno da ogni parte del Globo per poterle ammirare e gustare con i propri occhi.

La Città Eterna si svela poco a poco e sta a noi scoprirla in tutto il suo splendore

Come abbiamo già sottolineato, quindi, sappiamo bene come Roma sia costellata da vere e proprie meraviglie. Stiamo parlando, infatti, di una città davvero incredibile, che ospita i più grandi monumenti di sempre. Basti pensare al Colosseo, a Castel Sant’Angelo, alle fontane di Piazza Navona e via dicendo. Ma quello che non tutti sanno è che Roma non è solo questo. La Città Eterna, infatti, in tutta la sua meraviglia, nasconde anche dei piccoli segreti che forse non ci saremmo mai aspettati.

Uno di questi si trova proprio accanto alla famosissima e nota Bocca della Verità. E pochissimi hanno avuto la possibilità di vederlo, visto che si tratta di un’attrazione davvero poco conosciuta. Ma non è di certo l’unica che potrebbe sorprenderci. Ce n’è un’altra, meravigliosa e mozzafiato, che potrebbe lasciarci a bocca aperta. E si trova proprio dietro Via del Corso, la via dei negozi e dello shopping per eccellenza nel centro della capitale.

Un segreto di Roma che pochi conoscono e dovremmo scoprire

Uno dei segreti sicuramente più interessanti e affascinanti della città eterna si trova nel suo centro storico. A pochi passi da Via del Corso, esattamente in Via Minghetti, infatti, potremmo notare un vero e proprio gioiello. Si tratta della Galleria Sciarra, poco famosa sia tra i romani che tra i turisti, ma assolutamente da visitare almeno una volta nella vita. Questa bellezza unica venne fatta costruire quando Roma fu dichiarata capitale. Da qui ha origine questo capolavoro dallo stile Liberty che si trova nel palazzo omonimo. La struttura a pianta della galleria è ciò che la rende davvero particolare. Per non parlare, poi, del dipinto di Cellini e delle immagini incastonate sul soffitto e sulle pareti di questa meraviglia. Dunque, questo è un segreto di Roma che pochi conoscono ma che tutti dovremmo assolutamente visitare almeno una volta nella vita.

