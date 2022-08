Dopo le infradito, le scarpe estive che vengono in mente con più facilità sono sicuramente le zeppe. Alte sì, ma pur sempre comode: un vero lusso per chi proprio non sopporta i tacchi alti e il mal di piedi. Rispetto ai classici tacchi a spillo, le zeppe hanno infatti il notevole pregio di essere più bilanciate e di offrire un appoggio maggiore al piede. Il tutto senza perdere in raffinatezza e femminilità, ma anzi mostrandosi capaci di brillare anche con outfit molto eleganti.

Come nel caso di altri tipi di calzature, poi, vantano un’ampia gamma di modelli entro cui scegliere. Lasciamoci ispirare dalle forme, dai materiali e dai colori che più preferiamo: qualunque sia la nostra scelta, non c’è pericolo di sbagliare. Anzi, a tal proposito, ecco qualche consiglio su come abbinare le zeppe estive bianche, nere o colorate con inserti in pelle o corda.

Look con i pantaloni

Cominciamo con un outfit simbolo di praticità, che alla comodità delle scarpe accosta quella dei pantaloni. Nello specifico, si tratta di abbinare dei pantaloni palazzo a vita alta, magari bianchi, con una camicia volant a stampa floreale. Ai piedi, l’iconica zeppa in corda con fasce in tessuto nero: basic ma molto chic. In alternativa, ancor più alla mano e in classico stile vacanziero, è l’outfit che vede protagonisti i pantaloni culotte.

Ad esempio, se ne abbiamo un paio sulla tonalità del beige chiaro, abbiniamoli ad una blusa a righe che richiami quel colore. Lo stesso vale anche per le zeppe, con plateau in corda ma con cinturino abbinato appunto alle nuances di pantaloncini e camicetta.

Come abbinare le zeppe estive bianche o colorate, in pelle o corda

Passiamo invece adesso a scoprire come indossare le zeppe con le gonne estive, lunghe e leggere. Nella fattispecie, un outfit ben curato potrebbe includere innanzitutto una gonna midi in denim a balze e una blusa a fiori, sui toni del rosa. Ne deriva quindi che anche le zeppe, stavolta in vernice, vadano a riprendere la nuance della camicia, eventualmente appellandosi al color cipria.

E con i vestiti estivi?

Infine, ecco come costruire il look quando decidiamo di indossare un vestito estivo. L’abito midi a fiori va senza dubbio a braccetto con le zeppe bianche, magari con cinturini trasparenti in plexi. Il tocco in più è dato sicuramente dalla borsa in corda o crochet, altro must di stagione.

