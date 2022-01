Abbiamo sottolineato negli ultimi articoli che parlano di libri, come gli italiani si stiano riscoprendo lettori. Una bella notizia, che avvalora quel famoso proverbio che sostiene che lo spessore di un popolo si riconosca dalla passione per la lettura. D’altronde in una realtà sempre più stressata e ansiosa, il libro diventa uno spazio di fuga e di relax davvero importante. Probabilmente il modo più economico per viaggiare, standosene comodamente seduti in poltrona. Senza considerare, come ricordano medici e scienziati, che la lettura stimola il cervello e mantiene giovani. Ecco, allora per i nostri Lettori, un romanzo magico e incredibile che tutto il Mondo sta leggendo e che avrà la capacità di trasportarci in una realtà da sogno.

Un titolo che ci accompagna nella quotidianità

“Il primo caffè della giornata” è in questo momento uno dei romanzi più apprezzati e venduti della Terra. L’autore è il giapponese Toshikazu Kawaguchi. Sceneggiatore di primissimo livello del Mondo del cinema e del teatro, ha scoperto la sua passione per i libri. Passione in questo momento condivisa da milioni di fan. Davvero straordinaria l’idea di ergere a protagonista della trama una caffetteria. Altrettanto meravigliosa l’idea che le attrezzature presenti si leghino agli avvenimenti e impongano determinate scelte. Uno dei motivi principali del successo di questo autore è proprio l’interazione continua fra il lettore e l’autore. Potremmo quasi definirlo un “romanzo di ruolo”, prendendo spunto dai famosi giochi che stanno spopolando.

Un romanzo magico e incredibile che tutto il Mondo sta leggendo e che avrà la capacità di trasportarci in una realtà da sogno

“Il primo caffè della giornata” non è l’unico romanzo di successo di questo autore. “Basta un caffè per essere felici” e “Finché il caffè è caldo” sono gli altri due romanzi che incolleranno al libro il lettore e che lo precedono. Non vogliamo ovviamente anticipare la trama, limitandoci a incuriosire il Lettore di Proiezioni di Borsa.

Siamo nell’attuale Giappone, dove c’è una piccola caffetteria che riesce a servire un caffè magico. Il suo aroma riesce a rievocare tutti i ricordi di chi lo gusta. Ma, attenzione che non tutti possono entrare in questo locale. Solo alcune persone, come i protagonisti del romanzo, che riescono a riavvolgere il proprio passato in maniera fantastica ed incredibile. Il tutto, con la collaborazione delle parti integranti della caffetteria, come in un’incredibile giostra di emozioni.

Approfondimento

Commovente e appassionante si legge tutto d’un fiato questo romanzo che racconta la storia vera di un paese tragicamente scomparso