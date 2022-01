Il nuovo anno propone un tema vecchio come quello dei soldi che servono per vivere sereni anche nel 2022. Inutile girarci intorno, molto dipende dalle proprie necessità e abitudini di spesa. Ci sono single che hanno uno stipendio sopra la media, vivono con i genitori e non arrivano alla fine del mese. In altri casi ci sono famiglie monoreddito e con figli che, pur tra mille rinunce, non vanno mai in rosso.

Fatta questa doverosa premessa, vediamo comunque con quale stipendio si vive bene nel 2022 se si è single o in coppia o con bambini.

Il caso del single

Partiamo dal caso del single. Secondo i dati disponibili, nel 2021 lo stipendio medio netto è stato pari a circa 1.500-1.550 euro. Se si vive ancora nella casa genitoriale, la busta paga potrebbe considerarsi più che sufficiente. Tutte o gran parte delle spese più incisive, come vitto e alloggio, potrebbero risultare azzerate.

Se si vive da soli il discorso cambia, specie nel caso di una casa in affitto o se è in corso la rata del mutuo. In questi casi lo stipendio non basterà per arrivare a fine mese, specie nelle grandi città, dove la vita costa notoriamente di più.

La soluzione è obbligata e passa dall’aumento delle entrate. Si può partire dal chiedere un aumento della retribuzione nei momenti “giusti”, già indicati. In alternativa, o nei casi estremi, si può cercare un secondo lavoro oppure pensare di cambiarlo.

Il caso di chi vive in coppia

Vivendo in due aumentano di sicuro le uscite. Tuttavia, se ci sono due stipendi le spese medie per persona si abbassano. Cioè l’affitto o il mutuo è pagato in due, idem per le utenze domestiche, o per una parte delle spese alimentari, etc. Non variano le spese (vivendo single o in coppia) nel caso di 2 auto, o le spese per l’abbigliamento, la telefonia, i propri hobby, etc.

Considerando le principali spese fisse e variabili, possiamo dire che la soglia base delle entrate di una coppia dovrebbe essere intorno ai 1.800-2.000 euro. Incide molto anche il costo della vita al Nord come al Sud, in città dalla provincie e, soprattutto, le proprie abitudini.

In definitiva possiamo dire che con 2.800 euro di entrate nette mensili una coppia può definirsi economicamente serena. Soprattutto nel caso in cui tutte le entrate e tutte le uscite fossero gestite usando questi 3 conti.

Nel caso della coppia con figli le spese aumentano ancor di più. Ad esempio la casa deve avere almeno una camera per i figli, o due nel caso siano di sesso diverso. La seconda auto diventa quasi inevitabile. Poi ci sono tutte le spese legate alla cura e crescita dei figli: pediatra, abbigliamento, scuola, etc.

In questo, la prima strategia da attuare è quella di pianificare le uscite. Si eviteranno “sorprese” e di arrivare nella seconda metà del mese nelle condizioni che abbiamo già illustrato.

Premesso ciò, nel caso della famiglia con figli le entrate ideali per vivere sereni oscillano sui 3.500-4000 euro al mese.