Settimana scorsa è stata di fortissimo rialzo dopo il ribasso degli ultimi mesi. Tutto è iniziato con la scadenza del setup nero del 30 ottobre. Ora dobbiamo capire se quel rialzo sarà propedeutico a nuovi ribassi fino al 30 novembre, importante setup rosso annuale, oppure si è all’inizio di un rally prima natalizio e poi di medio lungo periodo. La statistica è a favore di quest’ultima ipotesi anche se per fugare tutti i pericoli si dovrà attendere proprio la scadenza mensile. Un ritracciamento ora sarebbe salutare per i mercati azionari, ma non troppo. Spieghiamo il perchè di questa affermazione.

Fine mese

Il rimbalzo in corso assumerà rilevanza solo nel caso che le chiusure di venerdì saranno superiori a:

Dax Future

15.686

Eurostoxx Future

4.258

Ftse Mib Future

28.765

S&P500

4.396.

Fino a quando non si verificherà questo swing il pericolo di nuovi ribassi sarà sempre possibile. Quindi, attenzione, perchè è ancora prematuro per gridare a nuovi rialzi. E poi, settimana scorsa il movimento al rialzo per tutti gli indici azionari internazionali si è fermato a stretto contatto con la trend line che scende proprio dai massimi del luglio scorso. Questo fa rimanere alta la nostra attenzione e non ci fa dare nulla per scontato preferendo attendre sviluppi che riteniamo verranno entro questo martedì, massimo le prime ore di contrattazione di mercoledì.

Un ritracciamento ora sarebbe salutare per i mercati azionari, ma non troppo

Alle ore 16:58 della seduta di contrattazione del giorno 6 novembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.211

Eurostoxx Future

4.173

Ftse Mib Future

28.510

S&P500

4.364,49.

Dopo un così forte rialzo ci può stare un ridimensionamento dell’ipercomprato di breve. Quali sono i livelli che non devono cedere in chiusura di seduta per mantenere il rialzo in atto?

Dax Future

15.062

Eurostoxx Future

4.126

Ftse Mib Future

28.040

S&P500

4.197.

Sotto questi livelli diventerebbe molto solida l’ipotesi dell’inizio di un ulteriore fase di ribasso.

