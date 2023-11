Ecco come indossare il blazer nero o cammello in autunno e quanto costa comprare i modelli all’ultima moda 

Ecco come indossare il blazer nero o cammello in autunno-Foto da pixabay.com

Il blazer è un capo perfetto per l’autunno anche abbinato a cappotti o giacche lunghe. Ma ecco come indossarlo con classe o in modo sportivo.

L’autunno sta entrando nel vivo in gran parte della penisola e per molti questo comporterà la necessità di tirar fuori giacche e cappotti dall’armadio. Da nord a sud, infatti, si è assistito ad un brusco calo delle temperature che ha spinto tanti a correre ai ripari. Cappotti, giacche ma anche maglioni e blazer per far fronte al freddo pungente. Non è una novità il fatto che tante ragazze hanno scelto proprio il blazer da indossare sotto al cappotto. Un capo molto interessante e, soprattutto, versatile che ci permetterà di combattere il freddo senza rinunciare allo stile. Ma come indossare il blazer nero o cammello? E, soprattutto, cosa comprare per essere alla moda senza svenarsi? Ecco alcuni consigli molto interessanti da non farsi scappare.

Ecco come indossare il blazer nero o cammello in autunno

Il blazer nero o color cammello potrà essere indossato in diversi modi. Ottimo l’abbinamento con una maglia dolcevita non troppo pesante ma anche con una t-shirt per i giorni meno freddi. Il blazer, poi, si adatterà bene anche ad abbinamenti più sportivi con leggings e felpa o, perché no, con la tuta. Perfetto per chi esce di casa per andare in palestra. Non disperino le amanti dei vestitini e delle gonne dal momento che il blazer sarà la giacca ideale anche su queste tipologie di abbigliamento.

Blazer da scegliere oversize come vuole la moda in questi ultimi anni ma senza esagerare. Un blazer troppo over su una persona minuta, infatti, potrebbe rovinare l’effetto finale dell’outfit. Si consiglia di acquistare la propria taglia e di provare il blazer prima di effettuare il pagamento. Specialmente se si è indecisi su cosa scegliere meglio optare per una taglia più piccola. Molto interessante l’outfit con jeans, felpa con cappuccio e blazer. Per le più eleganti, invece, una camicia classica o leggermente over, un paio di pantaloni a vita alta modello palazzo e un paio di slingback.

Guida agli acquisti

Tra i blazer neri più gettonati troviamo quelli proposti da Zara. Un basic blazer a circa 50 euro ma anche l’oversize al medesimo prezzo. Sempre di questo oversize si potrá anche trovare in color cammello. Per chi vuole spendere meno, invece, si propone il blazer di Bershka a circa 36 euro oppure il blazer cammello lungo di Vero Moda a circa 44 euro che si potrá acquistare su Zalando. Ma ecco come indossare il blazer nero o cammello in autunno.

