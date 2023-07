Sicuramente la scorsa settimana non è stata delle migliori per il Ftse Mib, ma ha comunque visto le quotazioni chiudere in frazionale rialzo. Tuttavia ci sono state azioni che hanno chiuso la settimana con importanti segnali di debolezza. Ad esempio, Moncler e Reply hanno chiusura la settimana con ribassi superiori al 5%. Quali potrebbero essere le implicazioni per queste azioni che hanno chiuso la settimana con importanti segnali di debolezza? Siamo in presenza di un’inversione ribassista o di un segnale di accelerazione ribassista? La parola ai grafici dei prezzi che, come al solito, scontano tutto: il passato, il presente e il futuro di ogni titolo azionario.

Doppio massimo in arrivo per le azioni Moncler? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Moncler (MIL:MONC) ha chiuso la seduta del 21 luglio in rialzo dello 0,61% rispetto alla seduta precedente a quota 62,22 €.

Continua la fase di incertezza del titolo che potrebbe portare alla formazione di un doppio massimo in area 69,73 €. Una conferma in tal senso potrebbe arrivare dalla rottura del supporto in area 60,38 €. In questo caso potrebbe anche essere probabile un ritorno in area 40 €.

I rialzisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusura settimanali superiori a 69,73 €. In questo caso il rialzo potrebbe continuare secondo lo scenario mostrato in figura.

Ancora una volta le azioni Reply sono tra le peggiori della settimana: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo azionario Reply (MIL:REY) ha chiuso la seduta del 21 luglio a quota 98,70 €, in ribasso dell’1,50% rispetto alla seduta precedente.

Rotto con decisione il supporto in area 103,8 €, le quotazioni potrebbero continuare a scendere secondo lo scenario mostrato in figura. Una ripresa del rialzo potrebbe concretizzarsi con una chiusura settimanale superiore a 103,8 €. Per una definitiva ripartenza al rialzo, però, bisognerà attendere una chiusura settimanale superiore a 117,8 €.

