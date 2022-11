Dopo che da agosto le azioni si stanno muovendo in un ampio trading range, un ribasso così su Fiera Milano non si vedeva da oltre un mese.

Come già discusso in un precedente articolo, c’è un livello su Fiera Milano che da mesi continua a frenare l’ascesa delle quotazioni ed è ubicato in area 3,2 euro. Prima di discutere le risultanze dell’analisi grafica diamo uno sguardo alla valutazione del titolo sulla base dei multipli di mercato.

Per chi fosse interessato alle fiere, ricordiamo che a meno di un’ora da Torino, è da visitare l’imperdibile fiera del tartufo più prelibato d’Italia.

La valutazione sulla base dei fondamentali

Secondo la valutazione basata sui multipli di mercato, allo stato attuale il titolo Fiera Milano risulta essere molto sottovalutato. Applicando i multipli di mercato, infatti, le azioni Fiera Milano risultano essere sempre sottovalutate indipendentemente dall’indicatore utilizzato. In particolare, il rapporto tra prezzo e utili, pari a 3,2x esprime una sottovalutazione di oltre l’80%. Sottovalutazione confermata anche dal rapporto tra prezzo e fatturato, che risulta essere pari a 0,9, e dal Price to Book ratio.

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, la raccomandazione degli analisti è tale che il prezzo obiettivo medio esprime una sottovalutazione del 18% circa. La dispersione tra le diverse raccomandazioni, poi, è molto contenuta essendo inferiore al 6%.

Un ribasso così su Fiera Milano non si vedeva da oltre un mese: cosa fare secondo l’analisi grafica?

Il titolo azionario Fiera Milano (MIL:FR) ha chiuso la seduta del 16 novembre a quota 3,05 euro, in ribasso dello 0,81% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso è ribassista e il suo obiettivo più probabile passa per area 3,155 euro (I obiettivo di prezzo). A questo punto di sarebbero i presupposti per un allungo fino in area 3,01 euro (II obiettivo di prezzo). La massima estensione ribassista, invece, potrebbe andare a collocarsi in area 2,865 euro (III obiettivo di prezzo).

I rialzisti potrebbero riprendere il controllo della tendenza solo nel caso d un immediato recupero di area 3,155 euro. Tuttavia, come detto in precedenza, solo il superamento della resistenza storica in area 3,2 euro potrebbe mettere le ali al titolo Fiera Milano.