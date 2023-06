Un quadrilocale in vendita a soli 66mila euro, in questa zona della Toscana che ha conquistato anche Sting

Molte persone cercano l’affare immobiliare giusto magari per andare a viverci dopo la pensione. Molti cercano mare o montagna, ma sono diversi anche quelli che amano la tranquillità delle colline. Magari, in posti dove mangiare bene e bere del vino buono. Ecco, allora, che questa opportunità di acquisto potrebbe fare al caso vostro

L’affare immobiliare è sempre dietro l’angolo. Basta cercare con pazienza e salta fuori, magari da un sito visitato per caso, dove troviamo la casa dei nostri sogni, ad un prezzo accessibile. E dove, magari, trasferirsi non solo per le vacanze, ma anche per tutta la vita.

Ad esempio, la Toscana è una Regione bella dal punto di vista ambientale e culturale, oltre ad essere molto ambita anche per mangiare e bere bene. Chi ha avuto il piacere di visitarla, avrà visto degli autentici tesori che ti fanno rimanere male quando si tratta di ripartire. Tanti sognano anche di aprire un agriturismo dove andare a vivere, ospitando clienti. Insomma, una bella soluzione per provare qualcosa di diverso in una bella zona.

Anche Sting è andato a vivere in questa zona della Toscana famosa per il suo vino e non solo

Molti sanno che Sting ha scelto le colline dell’area del Chianti per andare a comprare la sua Tenuta il Palagio. Un territorio molto bello quello del Chianti, che si estende tra Siena e Firenze. Dove si trovano borghi, edifici medievali, relax e buona tavola.

Ebbene, se volete imitare Sting sappiate che a Gaiole in Chianti c’è un quadrilocale in vendita a soli 66mila euro. Oltretutto, è una cifra trattabile e, quindi, potreste portare a casa un prezzo migliore. Chi cura la vendita è Rossi Project Servizi Immobiliari.

Ecco in cosa consiste l’appartamento in vendita

La frazione di Gaiole in Chianti è dove si trova il quadrilocale è Nusenna. Collocato all’interno di un contesto caratteristico, questo appartamento, è libero subito. Tra l’altro, è stato ristrutturato, nel 2017, in particolare tetto, facciata e impianti.

Come si suggerisce, data la posizione, potrebbe essere interessante come investimento per la ricezione turistica. Appartamento indipendente con cucina abitabile, soggiorno, due camere da letto matrimoniali. Ha un bagno finestrato con vasca, stufa a pellet, ripostiglio e una cantina uso lavanderia. Ha un piano, senza ascensore.

Un quadrilocale in vendita a soli 66mila euro, occasione se vogliamo aprire una struttura ricettiva

In particolare, la superficie è di 80 metri quadrati e la classe energetica è la G. Insomma, una soluzione interessante per chi ama questa zona d’Italia. Magari, da valutare insieme ad altre offerte disponibili in questi giorni. Come l’appartamento da 100mila euro, a due passi della spiaggia, in Romagna.

O, magari, andando a cercare una casa dove le spiagge costano meno, visto che, quest’anno, il rincaro sarà particolarmente salato.