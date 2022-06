Un pozzo di soldi per 2 segni zodiacali grazie alla Luna piena mentre un altro sarà penalizzato sul versante denaro e vacanze

È un evento imperdibile e ha conseguenze per diversi segni zodiacali. Alcuni ne traggono vantaggio, altri avranno sorprese poco gradite. Questo non toglierà bellezza alle immagini che ci troveremmo davanti in questa seconda settimana di giugno ricca di novità.

Oggi, martedì 14 giugno, la super Luna delle fragole sarà molto vicina alla terra durante il solstizio d’estate, che sancisce l’inizio della stagione calda. La Luna di colore rosa è un evento particolare che colpisce la fantasia di tanti e a cui sono legate numerose curiosità. La Luna Piena ha risvolti psicologici e sessuali, influenza i caratteri, gli avvenimenti, ha effetti su corpo e mente. Il solstizio ci invoglia a muoverci e a viaggiare e la vicinanza della Luna è determinate in questo senso. La Luna piena, poi, sarà in Sagittario, segno viaggiatore che non ha paura di esplorare. In questi giorni saremo tutti iperattivi.

Libertà e avventura

È pronto un pozzo di soldi per 2 segni zodiacali che a giugno potranno prendere le ferie e godersi meravigliose vacanze grazie all’influenza della Luna piena. Per chi è nato sotto il segno del Cancro, il mese di giugno sarà quello dei viaggi. Luna in Sagittario ci spingerà verso incredibili avventure. Non si tratta di viaggi comuni ma di vere e proprie sfide. Kazakistan, Mongolia e Corea saranno mete fortunate, ricche di occasioni e scoperte. Saranno viaggi spirituali con cui rinsaldare le amicizie che ci accompagneranno, ritrovare equilibrio e libertà, vivere esperienze che sarebbe impossibile fare nei paesi che conosciamo meglio. Successo professionale e denaro ci fanno sentire sicuri e durante questi spostamenti, nuovi investimenti remunerativi busseranno alla porta. Non dobbiamo fare altro che aprire.

Naturalmente anche il Sagittario sarà protagonista in questa settimana. Per questo segno giugno è il mese più fortunato dell’anno e la presenza della Luna è la ciliegina sulla torta di un periodo magico.

Un pozzo di soldi per 2 segni zodiacali grazie alla Luna piena mentre un altro sarà penalizzato sul versante denaro e vacanze

Anche i tentativi con la sorte potrebbero avere buon esito per chi è nato sotto il segno del Sagittario, una lotteria potrebbe finanziare viaggi molto costosi. In casa c’è armonia, forse è il momento giusto per provare a portare quest’atmosfera altrove. Il feeling con il proprio partner potrebbe dare vita a viaggi ricchi di soddisfazioni e felicità. Approfittiamone.

Lo sfortunato

Sono molti i segni che vivranno un mese di giugno molto fortunato, uno, però, dovrà affrontare situazioni meno favorevoli. È lo Scorpione, che si ritroverà durante la settimana della Luna a ripagare i debiti accumulati. Probabilmente l’inizio dell’anno è stato il momento giusto per comprare casa e tenere fede agli impegni. Ora che gli esborsi stanno aumentando, la scelta sarà tra liquidità e vacanze. Rinegoziare il mutuo porterà buoni risultati grazie alla presenza della Luna in Sagittario. Pagare le pendenze, riorganizzare i risparmi e differire le vacanze potrebbe rappresentare una scelta saggia. Altrimenti i guai potrebbero essere dietro l’angolo.

