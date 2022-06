Sarà che il SuperEnalotto, con il suo montepremi record, ha stimolato la voglia di giocare degli italiani. O che il saldo del conto in banca, sempre più difficile da gestire, richiede di integrare le entrate. Non importa quale sia la motivazione che ci spinge a tentare la fortuna in maniera rapida. E cosa c’è di meglio di un Gratta e Vinci, per provare a sfidare la sorte, sperando nella grattata vincente? Anche perché si leggono con invidia le notizie che i giornali danno di vincitori che, beati loro, trovano le combinazioni milionarie. E ci viene, magari, voglia di emularli.

Sono interessanti le percentuali di vittoria offerte da questa lotteria istantanea

Certo, nessuno riesce a regalarti la possibilità di portare a casa gli oltre 200 milioni in palio con il SuperEnalotto. Sestina che dipende solo dalla fortuna, anche se ci sono strategie che potrebbero fare al caso dei giocatori. Però, esistono alternative. Ecco, ad esempio, perché tanti vogliono questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro per le sue interessanti percentuali di vincita. Ovvero Tutto per Tutto che, come indica il sito dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, offre appetibili occasioni di grattare dei premi. Costa 5 euro. Come si gioca? In realtà, il meccanismo è molto semplice.

In pratica, sul tagliando, sono presenti tre giochi che sono etichettati come Giocata 1, Giocata 2 e Giocata 3. Cosa si deve fare? Sul biglietto del Gratta e Vinci in nostro possesso c’è una sezione con scritto “Numeri vincenti”. Li troviamo nascosti da cinque simboli “€”. Non dovremo fare altro che grattare per vedere quali numeri potrebbero regalarci l’agognato premio. A questo punto, per ogni giocata, dovremo grattare i numeri celati dall’immagine di quattro pile di monete d’oro e il “Moltiplicatore” nascosto dal simbolo “X”.

In tanti vogliono questo nuovo Gratta e Vinci da 5 euro perché offre percentuali di vincita davvero alte per i premi minori

È il momento di incrociare le dita. Per ogni giocata, infatti, se troviamo uno o più “Numeri vincenti” anche sotto le pile di monete d’oro, avremo vinto. Quanto? Si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti, moltiplicato/i per il valore del relativo “Moltiplicatore”. Quello che era nascosto dalla “X”. In particolare, se sotto il simbolo “X” si trova la scritta “X1” si moltiplica per 1 il premio o la somma dei premi vinti. Di conseguenza, se troviamo “X2”, “X5”, “X10”, “X20”, “X50” o “X100”, moltiplicheremo per quella cifra la somma dei premi vinti.

Se, invece, sotto le pile di monete si trova il simbolo “PER”, si vince la somma dei premi presenti nell’intera “Giocata”. Che sarà moltiplicata per il valore del moltiplicatore della giocata. Il premio massimo è di 500.000 euro e la probabilità di vincita è abbastanza remota, ovvero 1 biglietto ogni 9.840.000. Diverso il discorso per portarsi a casa almeno un premio. Infatti, 1 biglietto ogni 7,97 è vincente per premi superiori al costo della giocata, ovvero, dai 10 euro in su.

