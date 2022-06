La Luna nel segno della Vergine ci parla di un lavoratore che non si arrende, che calcola ogni dettaglio e che non si lascia andare a voli pindarici. Ben ancorato alla realtà, scruta l’orizzonte per capire in anticipo cosa succederà nel mondo degli affari, in ufficio o tra i clienti.

La forza che mettiamo in questi giorni per cercare di raggiungere un obiettivo a cui pensiamo da tempo farà passare in secondo piano il nostro carattere riservato. Rimanere nell’ombra la maggior parte del tempo e uscire allo scoperto quando è il momento opportuno è una strategia molto utile. Quando la Luna inizia a proteggere le nostre emozioni e i dubbi si diradano, allora si può agire e la nostra concretezza ci permetterà di ottenere un salto di qualità nei guadagni.

Grazie a questo scenario, per 3 segni in particolare ci sarà la quadratura del cerchio e molti soldi entreranno nel portafoglio meritatamente.

Conoscenze importanti

I nati sotto il segno dell’Ariete avranno maggiori entrate a giugno. Si comincerà proprio questa settimana, i primi giorni saranno decisivi per un lavoro di cui ci stiamo occupando. Giornate produttive si ripeteranno anche in sequenza con il trascorrere dei mesi. Possiamo investire in qualcosa di costruttivo. La presenza della Luna, che da il via a questo processo di consolidamento delle finanze, suggerisce di investire il denaro guadagnato nelle relazioni sociali.

Sono state proprio le nuove conoscenze a portare questi miglioramenti. I buoni affari si concludono solo se stringiamo nuovi rapporti di amicizia, se ampliamo la cerchia delle persone con cui rimanere in contatto. Non sono consigliati investimenti in borsa, mentre potremmo ottenere buoni risultati da giocate estemporanee. Chi non apprezza questo tipo di rischio, potrà offrire una cena a una persona da cui ottenere un favore utile. Saranno soldi spesi bene.

Ci sarà la quadratura del cerchio per questi 3 segni zodiacali che metteranno soldi in cassaforte grazie alla Luna in Vergine

Sta andando alla grande il lavoro per i nati sotto il segno del Leone. Il 2022 sarà l’anno della consacrazione. Giornate come queste, con la Luna protagonista, ci possono far tirare un sospiro di sollievo. Il più è fatto, la nostra reputazione è ai massimi, non è necessario strafare. Questo inizio di settimana sarà prolifico per le contrattazioni, il denaro entrerà in cassa senza problemi e avremo le spalle coperte per investimenti o acquisti di case e terreni. Fidiamoci del nostro istinto che, spinto da questi primi giorni, arriverà alla fine del mese in piena forma.

Naturalmente, anche chi è della Vergine potrà sfruttare questi giorni in cui il segno è protagonista. Successi professionali e riconoscimenti sono all’orizzonte. La fortuna con i soldi è massima. Bisogna approfittarne per espandersi. La strategia migliore è dividere i guadagni in due parti. La prima da investire e la seconda da mettere al sicuro limitando i rischi al minimo.

Lettura consigliata

