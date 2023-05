Riteniamo che la fase laterale in corso dagli inizi di aprile possa essere agli sgoccioli. Ci sono diversi elementi che ci fanno propendere per questa idea operativa, e questi li analizzeremo brevemente nei prossimi paragrafi. Il nostro percorso campione non ha subito variazioni per il momento, e la view continua a essere impostata al rialzo, anzi si rafforza. Riteniamo infatti che da questi supporti Wall Street potrebbe iniziare anche a volare. Andiamo a illustrare il perchè di questa nostra affermazione.

Casistica storica

Le fasi laterali durano in media fra 15 e 45 giorni di Borsa aperta. Ci sono stati casi, in verità pochissimi, dove i prezzi sono rimasti congestionati fino a 3 mesi consecutivi. Siamo quasi vicino al massimo della durata. Quando finisce la fase laterale, nel 90% dei casi, i prezzi hanno ripreso la tendenza in corso. Quella da inizio anno è al rialzo, ergo…

Ricordiamo inoltre che diversi elementi predittivi, dal barometro di gennaio, alla media storica, proiettano che quest’anno non ci sovrebbe essere “il sell in may”, e che l’anno dovrebbe chiudersi con un rendimento fra il 20 e il 25%.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di giovedì 11 maggio si è chiusa in ribasso e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.309,52

Nasdaq C.

12.328,51

S&P500

4.130,62.

Da questi supporti Wall Street potrebbe iniziare anche a volare

I prezzi continuano a muoversi a ridosso delle resistenze. Negli ultimi giorni si sono “asciugati i range delle candele giornaliere“, e le divergenze sugli oscillatori sembrano pronte all’inizio di una fase direzionale. In che verso? Dovrebbe essere al rialzo almeno fino al 4 agosto.

Per questo motivo, ancora ad oggi si continueranno a proiettare movimenti rialzisti fino a quando reggerranno in chiusura di seduta i seguenti livelli di prezzo:

Dow Jones

33.235

Nasdaq C.

11.798

S&P 500

4.049.

Vedremo cosa accadrà, ma continuiamo a essere molto ottimisti. E per il momento non abbiamo ragioni da non esserlo.

