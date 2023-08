Un paradiso terrestre a pochi passi da Milano? Ci troverai anche un castello, oltre ad una spiaggetta romantica vista lago

Nasce sul Lago di Como questo paese incantato, perfetto per una minivacanza di relax nella natura.

Quando si pensa alle vacanze, la mente vola inevitabilmente ad agosto, come se tutti prendessero giorni di pausa in questo periodo. La realtà, però, è che ci sono tantissime persone che preferiscono passare a casa questo mese, per ragioni molto diverse. C’è chi vuole evitare l’alta stagione per non spendere troppo, ma anche chi preferisce non andare in vacanza d’estate per il troppo caos che si trova in giro. Anche rimanendo a casa, però, è possibile godersi qualche piccolo momento di relax, facendo davvero pochissimi chilometri. Prendiamo, ad esempio, il nord Italia. Questa zona, solitamente, non è una meta ambita per le vacanze, vista l’assenza del mare. Nonostante questo, è proprio qui che si trovano tantissimi borghi affacciati direttamente su meravigliosi laghi.

L’ambiente lacustre, infatti, è davvero magico e ricco di risorse. Molte persone si rilassano profondamente guardando il lago, soprattutto se quest’ultimo è circondato dal verde della natura o dalle montagne. Sul Lago di Como si affaccia un paesino davvero molto caratteristico, ideale per una pausa giornaliera rilassante. Molti conoscono questo posto come “la perla del lago”, e ci sarà un motivo se si è guadagnato questo meraviglioso appellativo. Sveliamo il nome di questo luogo magico.

Un paradiso terrestre a pochi passi da Milano? Ecco il meraviglioso borgo lacustre che attirò anche George Clooney

Avete mai sentito parlare di Lierna? Si tratta di un paese con origini molto antiche e che si affaccia direttamente sul Lago di Como. Lierna è la ciliegina sulla torta per i turisti coi gusti più diversi.

Soddisferà chi vorrà rilassarsi al lago e potrà fare lunghe passeggiate chi ama il trekking. A Lierna, infatti, troveremo il Sentiero del Viandante, bellissimo percorso che porta da Lecco e arriva fino a Colico.

Tracce di arte e storia

Se non si fosse ancora capito, Lierna è un vero e proprio concentrato di belle sorprese. I turisti più affamati di cultura o gli amanti dell’arte, infatti, potranno visitare la bellissima Chiesa di Sant’Ambrogio, edificata addirittura nel 1626.

Negli anni, la struttura subì diversi rimaneggiamenti, fino a raggiungere la struttura che conosciamo oggi. All’interno della chiesa potremo ammirare dei bellissimi affreschi del pittore bergamasco Umberto Marigliani.

Il Castello di Lierna

Una particolarità imperdibile del luogo è sicuramente il castello di Lierna. Nato originariamente con funzione difensiva, è diventato con gli anni un vero e proprio borgo cittadino. Ancora oggi abitata, questa zona di Lierna è molto suggestiva, oltre che romantica grazie all’affaccio sul lago.

Lo stile liberty che non ti aspetti

Un’altra meravigliosa presenza a Lierna è sicuramente Villa Aurelia. Questa è una bellissima villa in stile liberty risalente ai primi del ‘900. È circondata da ettari di parco e ha una vista esclusiva direttamente sul lago.

Questa residenza è così bella che, si dice, negli anni attirò l’interesse anche di George Clooney. Oltre al divo hollywoodiano, Lierna è un paradiso terrestre a pochi passi da Milano che attira tantissimi turisti ogni anno. Ecco perché potrebbe essere la meta perfetta per il nostro prossimo piccolo viaggio!