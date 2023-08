Vuoi acquistare un nuovo materasso matrimoniale comodo ed economico? Ecco i prezzi vantaggiosi per fare sogni d’oro

Scegliere un nuovo materasso di qualità a buon prezzo non è così semplice. Scopriamo le caratteristiche dei vari modelli e quanto costano

Il ciclo vitale di un materasso non è infinito e, prima o poi, bisogna cambiarlo con uno nuovo e di qualità. Di fatto ci sono dei chiari segnali che ci indicano che arrivato il momento di buttarlo via. In teoria, se di buona fattura, un materasso può durare circa 10 anni, a seconda di vari fattori, come l’ambiente circostante e l’utilizzo. Quando, dopo anni, cominciamo a svegliarci un po’ doloranti ed a notare sulla superfice del materasso dei cedimenti, probabilmente è meglio acquistarne uno totalmente nuovo. D’altronde la qualità del sonno è fondamentale per cominciare bene la giornata e non perdere il buon umore. Per fare sogni tranquilli scegliamo bene la tipologia che si adatta alle nostre esigenze, con le caratteristiche che preferiamo. Oggi la scelta è vastissima, anche se vogliamo spendere cifre contenute, potremo portare a casa un prodotto con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Scopri le tipologie in vendita se vuoi acquistare un nuovo materasso matrimoniale comodo ed economico

Oltre le tipologie più particolari, come quello ad acqua, gonfiabile e imbottito con materiali naturali esclusivi, le principali categorie sono 4. Il materasso in lattice è totalmente naturale, visto che si ricava dalla pianta della gomma, si adatta immediatamente ai contorni del corpo. È piuttosto rigido ma mantiene una certa flessibilità, perfetto per chi durante la notte si muove spesso. In più è traspirante e ostacola la proliferazione degli acari, quindi, ideale anche per chi è allergico alla polvere. L’unico è svantaggio è che sono particolarmente sensibili agli ambienti ricchi di umidità. Il costo di un matrimoniale, oggi, ha delle cifre accessibili, che partono da 300 euro.

Costano meno quelli che contengono una parte in lattice, il 60%, insieme ad altri componenti. Eminflex propone un modello a 7 zone a portanza differenziata a poco più di 380 euro, altri marchi come Mentor, e Baldiflex anche a meno. Se vuoi acquistare un nuovo materasso matrimoniale comodo ed economico, potresti considerare anche il modello in memory foam, che richiede poca manutenzione e trattiene il calore del corpo, perfetto per i freddolosi. È confortevole e flessibile, ma non si adatta istantaneamente alle nuove posizioni. A seconda dell’altezza, troveremo imperdibili occasioni, spendendo dai 200 ai 400 euro, oltre ai marchi citati anche Emma Materasso, Inmaterassi, Ikea e Mondo Convenienza.

A molle tradizionali o indipendenti

Tra i materassi più economici in commercio troviamo quelli a molle tradizionali, che non presentano caratteristiche peculiari come quelli in lattice o in memory foam. Nonostante ciò, è un ottimo prodotto artigianale con grande elasticità, sostegno e areazione. I prezzi sono nettamente inferiori rispetto agli altri modelli, solitamente non superano i 200 euro. I materassi a molle indipendenti, invece, garantiscono maggiore confort, distribuendo il peso uniformemente. Il costo varia a seconda del numero di molle, da Ikea e Maison Du Monde si trovano a circa 300 euro, anche a meno se in offerta.