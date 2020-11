Ostuni è una cittadina pugliese in provincia di Brindisi, nota per essere uno dei tanti magnifici borghi che caratterizzano l’Italia meridionale. In particolar modo questa meravigliosa “perla della Puglia” è nota per il suo caratteristico centro storico. Famoso per la presenza di numerosi trulli tipici nelle vicinanze e per lo stretto legame che la città ha con il mare. La cittadina di Ostuni offre, infatti, un sensazionale connubio di buon cibo, buon patrimonio immobiliare e mare. Una tradizionale e secolare cucina basata sul pesce fresco, che ogni giorno viene pescato al largo della costa, permette di poter creare dei piatti a dir poco unici. La bellezza senza uguali dei paesaggi che Ostuni offre si unisce alla particolarità del suo centro storico. Immobili di valore unico, tutti caratterizzati dall’intonaco bianco, compongono la città creando un effetto meraviglioso. Si tratta di un luogo magico, un paese speciale tra il mare e gli ulivi dove puoi acquistare un trullo tra 50.000 e 70.000 euro.

La vicinanza alla Val d’Itria, ad Alberobello e Locorotondo, la rendono unica per gli affari

Oltre l’ottima posizione, bisogna considerare che le campagne a qualche km di distanza sono popolate da una grande quantità di costruzioni a cono, i cosiddetti trulli. Molti disabitati e da ristrutturare. Basta girare per le agenzie che propongono immobili e trulli nelle immediate vicinanze del centro. Ci si rende conto che la cittadina offre l’occasione per portare a termini numerosi affari. Ed è proprio vero che Ostuni, è un paese speciale tra il mare e gli ulivi dove puoi acquistare un trullo tra 50.000 e 70.000 euro. Infatti, negli ultimi anni, i trulli sono considerati non solo dei luoghi tipici piacevoli da visitare, ma delle location molto ambite anche come alberghi o bed and breakfast. Permettono di trascorrere una notte in un luogo a dir poco magico, legato ad antiche tradizioni e culture.

Molti li trasformano in country house

Inoltre, il Covid 19 ha sicuramente avuto un impatto negativo sul turismo nell’ultimo periodo. E la domanda che tutti si fanno è: Quando si tornerà a viaggiare? Quali mete preferire? . Ciò nonostante, questo potrebbe essere il momento perfetto per investire facendo affari immobiliari in Puglia. Ostuni, una terrazza sul mare, una terra dalla bellezza insuperabile.