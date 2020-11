Il mercato immobiliare soffre per il lockdown, ma il titolo Gabetti vede un rialzo del 250% delle quotazioni dietro l’angolo

I principali indicatori mostrano che il mercato immobiliare soffre per il lockdown, ma il titolo Gabetti vede il un rialzo del 250% delle quotazioni dietro l’angolo. Si può così sintetizzare lo stato sia delle compravendite nel settore immobiliare che le previsioni sul titolo azionario in questione.

Che il lockdown della prima ondata abbia impattato sul mercato immobiliare è un dato di fatto, con le compravendite che sono diminuite del 27% nel secondo trimestre del 2020. Un accenno di ripresa c’è stato nel mese di giugno, ma l’attuale situazione non aiuta di certo le compravendite nonostante i mutui molto convenienti.

Questo andamento ha avuto anche un impatto su Gabetti con il management che ha fatto sapere che il risultato dei primi nove mesi dell’anno “è leggermente inferiore sia a livello di ricavi sia a livello di margini rispetto alle previsioni di budget, a seguito degli effetti negativi derivanti dal Covid 19”.

Dal punto di vista della valutazione il titolo risulta essere sottovalutato del 35% circa se ci confrontano le attuali quotazioni con il fair value calcolato con il metodo del discounted cash flow. La valutazione basata sui multipli di mercato, invece, mostra un titolo sopravvalutato.

Sicuramente uno dei punti di forza di Gabetti è la sua posizione finanziaria molto solida.

Per concludere facciamo notare che il titolo ha guadagnato il 95% negli ultimi 3 mesi. Una performance straordinaria che potrebbe preludere a prese di beneficio..

Il Gruppo Gabetti (MIL:GAB) ha chiuso la seduta del 17 novembre a quota 0,628 euro in rialzo dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.

Se nel lungo periodo (time frame mensile) la tendenza in corso è rialzista, sul settimanale lo scenario è un po’ più complesso. Come si vede dal grafico, infatti, dopo il mega rialzo di fine settembre/inizio ottobre, le quotazioni hanno girato al ribasso e hanno raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 0,58 euro. Da quel punto è partito un rimbalzo che per trasformarsi in qualcosa di più importante dovrebbe andare, in chiusura di settimana, oltre la resistenza in area 0,732 euro. In questo caso, infatti, si aprirebbero le porte per un potenziale rialzo del 250% dai livelli attuali.

Chiaramente il fallimento del break rialzista spingerebbe al ribasso nuovamente le quotazioni del titolo.

Time frame settimanale

Time frame mensile

