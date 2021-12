Il problema del cattivo odore sui panni è un disagio davvero sgradevole e talvolta questo compare senza un apparente motivo. Questa complicazione domestica può dipendere da molteplici ragioni che possono essere correlate o meno alla lavatrice. Infatti il cattivo odore sui vestiti in alcuni casi potrebbe dipendere da come li asciughiamo. A tal proposito sarebbe bene prendere le dovute precauzioni ed applicare questi facili trucchi per avere velocemente panni asciutti e profumati anche in inverno. Se però siamo certi che la fase di asciugatura sia eseguita nel modo corretto, dovremo indagare sulla lavatrice.

La manutenzione fa la differenza

Per allungare sensibilmente la vita degli elettrodomestici della casa e garantirne un funzionamento migliore, una buona manutenzione fa la differenza. Se infatti è opportuno pulire e sgrassare il forno o il frigo, la lavatrice non fa certo eccezione.

Per pulire perfettamente una lavatrice partiremo dalla vaschetta, quella dove vengono messi ammorbidente e detersivo, che potrebbe aver accumulato della muffa nel tempo. Questa andrà estratta e lasciata in ammollo in acqua calda e aceto per un’ora. Ci dedicheremo poi alla pulizia del cestello e di parti non visibili come il filtro. Anche in questo caso utilizzeremo 300 ml di aceto e 2 abbondanti cucchiai di bicarbonato da versare direttamente nel cestello. Successivamente azioneremo la lavatrice ad almeno 60° bloccandola a metà lavaggio prima che abbia scaricato l’acqua. Aceto e bicarbonato sono noti come disinfettanti e anticalcare naturali dunque attenderemo 30 minuti per lasciarli agire e terminare il lavaggio.

Oltre a cestello e filtro la causa della puzza in lavatrice è questo punto spesso trascurato

Infine, è importante ricordare di lasciare aperto l’oblò della lavatrice al termine di ogni lavaggio per scongiurare la creazione di muffa e cattivi odori. Eppure tra le zone più importanti nella pulizia della lavatrice c’è un punto a cui non sempre è data la giusta attenzione.

Infatti è importantissimo dedicarsi alla pulizia della guarnizione interna della lavatrice almeno una volta ogni 2 settime dato che oltre a cestello e filtro la causa della puzza in lavatrice è questo punto spesso trascurato.

Per tenere definitivamente alla larga i cattivi odori dalla lavatrice, dunque, prepariamo una soluzione di acqua, candeggina e qualche goccia di sapone per bucato. Passiamo il panno all’interno della guarnizione di gomma facendo attenzione a raggiungere anche i punti interni.

In questo modo potremo finalmente salutare il problema dei cattivi odori in lavatrice ed avere vestiti freschi e profumati.

