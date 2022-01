Le alte temperature che si registrano sempre più spesso durante l’inverno hanno modificato le nostre abitudini nella cura del giardino. Ma anche la scelta delle piante e dei vasi che teniamo sul balcone.

Capita sempre più spesso di ritrovarci con la casa invasa da mosche e zanzare che proliferano a causa del caldo.

Per evitare l’utilizzo di prodotti chimici altamente inquinanti e dannosi per la salute possiamo ricorrere, per abbellire gli spazi verdi, ad alcune piante che allontanano gli insetti.

In questo modo risolviamo un problema fastidioso e allo stesso tempo arricchiamo l’arredo esterno, ma anche gli interni della casa, in maniera sana e armoniosa.

Un occhio di riguardo per le piante anti mosca che tengono alla larga afidi e zanzare evitando l’impiego degli insetticidi

Le piante anti mosca hanno proprietà e caratteristiche differenti, possono integrarsi tra loro o con le altre piante presenti nel nostro giardino.

Le composizioni si basano non solo sull’aspetto decorativo ma sulle funzioni che queste piante sono in grado di svolgere e sugli effetti che otteniamo se le coltiviamo in maniera armoniosa.

Sono comunque importanti per la protezione e la nutrizione del terreno. Anche le piante che crescono con maggiore frequenza non devono essere considerate fastidiose.

Se vogliamo utilizzare fertilizzanti per favorire la fioritura utilizziamo quelli organici, ce ne sono di diversi tipi naturali oltre allo stallatico. Basta pensare alla pollina, al guano o al cascame di lana.

Il trifoglio si moltiplica facilmente

Il trifoglio cresce rapidamente in tutti i giardini e toglie spazio e aria alle altre piante. Spesso la consideriamo una pianta fastidiosa ma ci sbagliamo. Innanzitutto perché il trifoglio è una pianta che trasmette azoto, sostanza in grado di nutrire il terreno del nostro giardino. Oltre a ciò è utile alla sopravvivenza di insetti importanti come api e coccinelle. Inoltre tiene lontani gli afidi che attaccano altre specie di piante.

Il crisantemo facile da coltivare

Il crisantemo è una pianta su cui dovremo cambiare decisamente la nostra opinione.

Fiorisce in autunno con diversi colori proprio quando il giardino si ingiallisce, è un fiore molto utile perché tiene lontane zanzare e mosche. Viene spesso preso di mira dagli afidi che lo infestano e per questo tenerlo vicino al trifoglio potrebbe essere l’idea giusta per una decorazione fantasiosa.

In molti per proteggere i fiori di crisantemo dagli afidi utilizzano il tabacco liquido che deve essere spruzzato almeno per una decina di giorni perché abbia qualche effetto.

La lavanda anti stress

Anche la lavanda tiene lontane mosche e zanzare, se coltivata in vaso può essere sistemata dentro casa come rimedio naturale. È facile da coltivare ed è in grado di profumare l’ambiente migliorando il nostro umore grazie alle sue proprietà curative.

