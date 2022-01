Tra le piante tropicali, le orchidee sono le più richieste e ricercate perché arricchiscono l’arredamento della casa dando un tocco di classe.

Coltivarle non è facile. Seguendo alcuni accorgimenti che ne assecondano le caratteristiche possiamo semplificare le cure necessarie per ottenere magnifiche fioriture.

Solitamente le orchidee vengono vendute nel pieno dello splendore e il posto in cui le posizioniamo in casa è sempre ben visibile. Quando i fiori appassiscono tendiamo a spostarle ma la pianta non ama questi cambiamenti. Coltivandole potremo scoprire numerosi segreti attraverso cui mantenere intatta la loro bellezza.

Prendersi cura delle proprie orchidee e ottenere un effetto sorprendente con questo acquisto insolito

Le orchidee sono sistemate in vasi senza terra. Questa viene sostituita da materiali in grado di assorbire l’acqua. Quando la portiamo a casa non dobbiamo cambiare il vaso o interrarla a meno che le radici non crescano troppo velocemente o non siano presenti dei parassiti.

Essendo piante tropicali devono essere posizionate in punti della casa in cui c’è molta luce, in cui non ci sia il sole battente e non siano presenti troppe correnti d’aria.

La sistemazione ideale è di fianco ad altre piante in modo che ci sia il giusto grado di umidità.

Uno dei segreti per farle crescere e sopravvivere è l’innaffiatura. In estate dobbiamo controllare il livello dell’acqua più di frequente, almeno ogni due giorni. In inverno questo non è necessario.

Per capire il corretto apporto possiamo pesare il vaso, se il vaso è pesante la pianta non ha bisogno di acqua, se è leggero invece dobbiamo provvedere.

La varietà Dracula

Una pianta che posizionata correttamente all’interno dell’appartamento è in grado di attirare l’attenzione delle persone che ci fanno visita è l’orchidea Dracula.

Il suo aspetto è curioso, all’interno del fiore infatti è possibile notare la conformazione di un volto. Questa caratteristica, unita alla necessità di vivere in zone ombreggiate, è la ragione alla base del suo nome.

Esistono più di 100 specie di orchidea Dracula, una specie molto ricercata, preferita da tante persone per via del suo fascino.

Questo tipo di orchidea ha bisogno di trovare all’interno dell’appartamento una collocazione ben precisa affinché abbia una corretta fioritura. La temperatura giusta per la pianta si aggira intorno a 20 gradi di giorno e 10 di notte.

Le foglie devono essere tenute umide ma la quantità di acqua e concime deve essere minima. Abbondante umidità o troppo fertilizzante potrebbero limitare la durata della sua vita.

Prendersi cura delle proprie orchidee e ottenere un effetto sorprendente con questo acquisto insolito contribuirà a migliorare l’arredamento della casa.

Infine per ottenere un effetto coreografico che garantisca allo stesso tempo il benessere della pianta possiamo optare per una rete metallica. Le aperture faranno filtrare aria e luce e i fiori potranno sbocciare scegliendo la direzione che preferiscono.

È importante ricordarsi che alla base va sempre sistemato il materiale poroso su cui poggerà la corteccia che aiuterà il drenaggio dell’acqua.