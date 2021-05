Nel 2008 è uscito un film con Angelina Jolie e diretto da Clint Eastwood che ha shockato il pubblico. Non tutti, infatti, conoscevano la tragica e incredibile storia vera che ha ispirato il film. Chi ancora non sa di cosa stiamo parlando può finalmente guardare questa pellicola direttamente online. Gli amanti del cinema e del mistero non devono perdersi questo film in streaming tratto da un’incredibile storia vera, ecco come.

Una storia tragica e assurda

Il film in questione è Changeling. Per capirne la trama dobbiamo iniziare dal titolo. Secondo alcune tradizioni delle Isole Britanniche, quando le fate rubavano dei bambini in culla lasciavano al loro posto un altro bambino, chiamato per l’appunto changeling. Il changeling assomigliava al bambino originale ma era spesso malaticcio e i genitori notavano che qualcosa era cambiato.

Questo concetto è, in certo senso, alla base della nostra storia, che però è tratta da una storia vera. Il film racconta infatti della lotta di Christine Collins, nel 1928, per ritrovare il figlio rapito. Le cose si rendono però più difficili del previsto. La polizia consegna alla donna un bambino, affermando che si tratti di suo figlio. Christine è però convinta che qualcosa sia andato storto e che quel ragazzino non sia veramente il suo Walter.

Crimini efferati

La storia di Christine e di suo figlio si collegano a una serie di efferati omicidi di bambini per opera di Gordon Stewart Northcott. Riuscirà Christine a provare che il bambino ritrovato non è veramente suo figlio? E qual è stato il destino del piccolo Walter? Chi vuole scoprirlo immediatamente può fare un salto su Wikipedia, perché come già detto si tratta di fatti avvenuti davvero.

Chi invece non vuole rovinarsi la “sorpresa” può invece accedere ad Amazon Prime Video e acquistare o noleggiare questa pellicola nominata a tantissimi premi tra Oscar, Bafta e molto altro. Purtroppo Changeling non è disponibile gratuitamente, ma può essere guardato per pochi euro e gli amanti del cinema e del mistero non devono perdersi questo film in streaming tratto da un’incredibile storia vera.