Spesso siamo alla ricerca di effetti decorativi particolari per creare un locale originale. Oppure anche per dare dinamicità ad una stanza piatta.

Con questi semplici trucchi non correremo più il rischio di ritrovarci con una stanza anonima e noiosa. Il bello è che non occorre munirci di particolari rulli o stencil e neppure dobbiamo chiamare un imbianchino o pittore specializzato.

Naturalmente è indispensabile provare prima su un pannello in legno anche di scarto come viene l’effetto e se può essere di nostro gradimento.

Ecco come creare effetti di pittura decorativi sui muri di casa con questi oggetti di uso quotidiano.

La spazzola per pulire le scarpe

Passiamo la seconda mano di vernice con il rullo del colore che preferiamo. Non attenderemo che si asciughi. Anzi dovremo essere rapidi per ottenere il nostro effetto decorativo murale.

Prendiamo, quindi, la spazzola di setole in crine di cavallo, quella che utilizziamo solitamente per pulire le scarpe. Naturalmente l’avremo disinfettata in precedenza o, ancora meglio, ne utilizzeremo una nuova. Iniziamo a passare sul muro ancora umido la spazzola in modo disordinato oppure tirandola orizzontalmente o verticalmente lungo tutta la parete.

Se optiamo per il senso orizzontale naturalmente dilateremo la stanza e apparirà più larga. Se invece scegliamo il senso verticale daremo slancio in altezza. Quest’ultimo espediente può essere utile per stanze con i soffitti bassi o le mansarde.

Si possono usare, inoltre, due tipi di colore. In questo caso dovremo lasciare asciugare completamente anche la seconda mano di pittura e per ultimo decorare. La spazzola andrà intrisa anch’essa nelle classiche vaschette con il secondo colore desiderato.

Per un effetto extra lusso consigliamo un nero o verdone di base e un color oro per l’effetto decorativo murale. Per un effetto accogliente e country un tortora di fondo e come secondo colore un pesca.

Lo scopino del wc

Naturalmente acquisteremo un scopino nuovo e, una volta terminato il nostro lavoro di decorazione, andrà ad adempiere al suo consueto ingrato compito.

In questo caso utilizzeremo due colori e una volta asciugata la prima vernice, stesa normalmente a rullo, andremo a creare la nostra parete chic.

Prepariamo la seconda vernice e immergiamo la punta dello spazzolino del wc. Molto disordinatamente lo imprimeremo su tutta la superficie della parete.

Non è finita. Prendiamo un sacco dell’immondizia, lo apriamo e prima che la vernice sia asciutta lo stendiamo sulla parete facendolo aderire ma non schiacciandolo eccessivamente. Leviamo il sacco della spazzatura e voilà un effetto decorativo murale marmoreo molto elegante.

Questo effetto decorativo richiama le venature tipiche del marmo e possiamo utilizzarlo anche in bagno se abbiamo i muri senza piastrelle da metà altezza.

Alcuni abbinamenti valorizzeranno maggiormente questo effetto. Il fondo deve sempre essere scuro. Come, ad esempio, un rosso carminio. Mentre il secondo potrebbe essere un argento.

La spugna per lavatevi piatti

Questa è forse la soluzione più scontata per realizzare un effetto, appunto, spugnato.

Per evitare fatiche inutili consigliamo di preparare un cartone grande 40x40cm o 30 x30 cm e incollarvi tante spugnette fino a ricoprirlo.

Ovviamente il lato da incollare è quello verde abrasivo.

In questo modo andremo ad imprimere molto facilmente e rapidamente l’effetto decorativo murale desiderato.

La scopa

Infine un effetto decorativo murale particolare per soggiorni o camere da letto.

Prendiamo una scopa comunissima con le setole. Le nuove scope in silicone non vanno bene per questo.

Attendiamo che la passata della seconda mano sia quasi asciutta. Prendiamo, quindi, la scopa per la parte di plastica che si aggancia al bastone e tiriamola verso il basso a partire dal soffitto. Otterremo un “effetto striato” molto bello, perfetto per l’arredamento moderno.

Il sacchetto di plastica sul rullo

Un effetto molto moderno si ottiene con un solo colore inserendo il rullo in un sacchetto di plastica degli alimenti. Fermeremo il sacchetto con un elastico.

Una volta terminata la stesura della seconda mano di vernice, prima che termini l’asciugatura, andremo a passare il rullo “insacchettato” sulla parete. Non ci resta che ammirare l’effetto decorativo murale creato!

Ecco, quindi, come creare effetti di pittura decorativi sui muri di casa con questi oggetti di uso quotidiano.