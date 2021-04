Il computer è ormai un elettrodomestico indispensabile, ad incentivare il suo uso in casa anche la pandemia da Covid. Con la DAD e il lavoro smart working, in ogni casa ci sono dai due a tre pc (fissi e portatili). Il pc si sporca facilmente e c’è necessità di pulirlo spesso. Esiste un metodo infallibile per pulire il computer completo con video e tastiera senza danneggiarlo e igienizzarlo in modo perfetto. Basta seguire semplici istruzioni e preparare una miscela naturale. Vediamo di cosa si tratta.

Un metodo infallibile per pulire il computer completo con video e tastiera senza danneggiarlo e igienizzarlo in modo perfetto

Partiamo dalla pulizia dello schermo del computer, perché molti rinunciano a pulirlo per evitare di graffiarlo o rovinarlo. Utilizzando una miscela naturale non si corrono pericoli e si ottiene un rimedio soddisfacente che si può utilizzare tutti i giorni.

Bisogna preparare una semplice miscela di acqua distillata e aceto bianco, versare in un contenitore spray in parti uguale. Miscelare agitando la bottiglia. Spruzzare la miscela su un panno morbido in microfibra e pulire lo schermo in modo delicato senza risciacquare.

Anche il corpo centrale può essere pulito a fondo con la stessa miscela utilizzata per pulire il video. Il sistema è lo stesso, bisogna spruzzarla la miscela su un panno morbido di microfibra e pulirlo. Non spruzzare mai direttamente la miscela sul computer o sul video.

Come pulire la tastiera e tenere in ordine i cavi?

La tastiera del computer è quella che contiene tantissimi germi ed è doveroso pulirla spesso. Ma la paura di bloccare i tasti o rovinarli limita la pulizia. Ma con questi consigli non ci sono problemi e si può optare per una pulizia anche una volta a settimana. Utilizzare un pennellino tra le fessure e spruzzare una bomboletta di aria compressa per eliminare i residui di briciole, polvere, eccetera. Poi, pulire la superfice con un panno imbevuto di alcool.

Anche i cavi sempre aggrovigliati devono essere sistemati, è consigliato utilizzare degli stratagemmi che consentono di tenere i cavi in ordine. Si possono pulire con il panno morbido di microfibra imbevuto di miscela (sopra indicata).

Inoltre, è una buona abitudine legare ad ogni filo un’etichetta dove scrivere il nome del componente. Utilizzare degli elastici per capelli per raccogliere i fili tra loro.