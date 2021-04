È tornata alla ribalta in versione decisamente moderna, un capo adorabile e versatile, da poter indossare e abbinare con estrema facilità, la shacket.

La camicia che diventa una giacca, pratica, comoda che combina lo stile di un cardigan con la struttura di una giacca. Dal taglio oversize o leggermente avvitata molto utile per completare un outfit, ottima nei cambi di stagione per coprirsi nelle fresche serate primaverili.

Il capo perfetto che domina in tutte le vetrine, un must have che sta facendo impazzire tutti, di grande successo per la sua estrema semplicità.

Una camicia che andava molto di moda negli anni 90, una camicia in flanella stile boscaiolo, che oggi sta spopolando in chiave moderna.

Esistono tantissime varianti pronte a soddisfare tutti i gusti.

Una giacca-camicia meno formale di una giacca ma più pesante di una classica camicia, un capo da avere assolutamente nel proprio guardaroba.

È il capo perfetto da indossare in qualunque occasione, disponibile in vari tessuti dalla lana al panno, in flanella o in pelle. A tinta unita, a righe sottili, scozzese, a quadretti in diversi colori e fantasie.

Dalla classica fantasia a quadri bianco e rosso, bianco e nero a infinite e colorate varianti.

Adorabile per la sua comodità, lascia una libertà nei movimenti come quando si è avvolti in un morbido cardigan.

Se utilizzata in inverno generalmente si consiglia di acquistarla di una o due taglie più grandi per dare la possibilità di indossare capi più spessi sotto.

Ottima in primavera come capospalla, in sostituzione dei giubbini, un capo unisex dalla vestibilità comoda e ampia.

Gli abbinamenti sono davvero tanti, un paio di jeans o pantaloni in pelle con stivali a carrarmato per un look di tendenza.

Un look comodo e sportivo per chi dovrà trascorrere l’intera giornata fuori casa, la shacket è ideale se abbinata su leggings con snickers o anfibi.

Perfetta anche su vestiti per un look creativo ed originale, se non addirittura lo stesso shacket lo si può far diventare un mini dress estivo abbinato a stivali alti e cinturone.

