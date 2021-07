Una buona routine di bellezza deve necessariamente includere una lozione corpo oleosa e dalle proprietà nutrienti per pelli di tutte le età. Non sempre è facile trovarne una che soddisfi pienamente le proprie esigenze, specialmente allo stato solido. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostra che, per una pelle perfetta e per allontanare pure le zanzare, è questa la geniale soluzione da seguire. Si, perché questa lozione ha, tra le altre cose, il vantaggio di tenere lontani moscerini e zanzare per la presenza dell’olio di citronella all’interno e non solo. Ecco subito come prepararla e applicarla per un risultato ottimale.

Gli ingredienti per la lozione solida che ammorbidisce e nutre la pelle

15 grammi, circa, di cera d’api;

60 grammi di burro di karité;

30 grammi di olio di cocco;

10 gocce di olio di citronella;

20 gocce di olio essenziale di citronella;

5 gocce di olio essenziale di menta piperita;

5 gocce di olio essenziale al limone.

Per una pelle perfetta e allontanare pure le zanzare è questa la geniale soluzione da seguire

La lozione solida ha il pregio d’idratare a lungo la pelle perché presenta un altissimo contenuto di oli emollienti. Essa è inoltre comodissima da portare in borsa e costituisce una bella idea da confezionare e regalare. Ovviamente, consigliamo di non applicarla prima dell’esposizione solare per evitare eventuali effetti fotosensibilizzanti. La miscela, seppur naturale, ha un ricco contenuto di oli che vanno bene dopo l’esposizione e non prima.

Basterà semplicemente sciogliere cera d’api, burro di karité e olio di cocco a bagnomaria sul fuoco. Solo a miscela intiepidita è possibile aggiungere il resto degli oli essenziali e l’olio di citronella. Lasciare rapprendere la lozione in un qualsiasi stampo o in piccoli contenitori per i cubetti di ghiaccio.

Perché preparare e applicare la lozione solida sul corpo

Oltre a idratare a fondo la pelle, questa lozione allontana anche i fastidiosi insetti come zanzare e moscerini. La presenza della citronella è, quindi, indispensabile per ottenere anche questo beneficio aggiuntivo. Consigliamo di conoscere questi interessanti modi di usare la citronella in cucina.

Suggeriamo di conservare il tutto in un contenitore dotato di chiusura ermetica e di usare all’occorrenza. Basterà leggermente inumidire appena la lozione solida e strofinarla sul corpo con delicatezza. Con piccoli movimenti rotatori, è possibile agevolare l’assorbimento da parte della pelle. La fusione di cera d’api, burro di karité e olio di cocco è un mix straordinario per la pelle, che ne esce nutrita e radiosa come non mai.