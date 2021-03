In cucina l’utilizzo dei panni è fondamentale, perché abbiamo a che fare continuamente con il cibo e le stoviglie da pulire e asciugare.

Per questo motivo, non è possibile tenerli perfettamente puliti e anche quando li laviamo, le macchie spesso non vanno via.

Siamo quindi costretti a sbiancarli nella candeggina, che come ben sappiamo è un prodotto chimico.

Come tutti i prodotti chimici potrebbe provocare allergie o altri fastidi e occorre che i panni, dopo averli candeggiati, vadano sciacquati bene.

In oltre, l’uso frequente della candeggina a lungo andare, consuma e rovina i panni.

Per sbiancarli, non è necessario ricorrere alla candeggina, perché esiste un metodo che nessuno conosce per sbiancare perfettamente i panni della cucina, ed averli senza macchie e senza usare prodotti chimici.

Questo metodo prevede l’uso della farina di semola.

Ecco un metodo che nessuno conosce per sbiancare perfettamente i panni della cucina

La semola è una farina che si ottiene dalla macinazione del grano duro ed è utilizzata maggiormente nella preparazione della pasta.

Ma non solo. Nel nostro caso, aiuta ad eliminare le macchie dai panni della cucina.

Come fare

Occorrente

a) 1 bacinella;

b) 2 cucchiai di farina di semola;

c) 1 garza;

d) acqua calda.

Procedimento

Prendere una bacinella, la sua grandezza dipende dalla quantità di panni che si devono sbiancare.

Versare nella garza due cucchiai abbondanti di farina di semola, e chiuderla con un nodo ben stretto in modo, che non possa fuoriuscire nulla.

Riempire completamente la bacinella con dell’acqua calda e immergere la garza.

Lasciarla nell’acqua per circa venti minuti.

Trascorso questo tempo, prendere i panni da cucina che si intendono sbiancare e smacchiare.

Se i panni sono molti, utilizzare una bacinella più grande ed aumentare eventualmente la dose della farina di semola.

Tenere i panni in ammollo nell’acqua per circa trenta minuti, mescolandoli ogni tanto.

Dopodiché toglierli dall’acqua, e risciacquarli bene.

Si noterà, che le macchie saranno completamente sparite.

Consigliamo di tenere sempre in casa la farina di semola, non solo per la preparazione di pane o pasta, ma poiché potrebbe tornare sempre utile per sbiancare i panni della cucina.