Siamo arrivati al famoso cambio stagione, in questo momento molti di noi stanno pensando oppure hanno già iniziato a sistemare l’armadio. Troviamo cosi maglioni più leggeri, camice più colorate, abiti, gonne e accessori che si abbinano con la stagione più colorata dell’anno.

La primavera, questa è una stagione tanto amata perché saluta l’inverno gelido e piovoso e punta dritto verso l’estate. In primavera il guardaroba è più leggero, colorato e allegro una delle prime cose che tiriamo fuori dall’armadio è proprio la nostra amata giacca nera.

Questa è una giacca intramontabile che ben si adatta a tutti gli stili, casual, elegante, outfit da lavoro e tanto altro. C’è da dire anche che la giacca di pelle non è solo nera ed esistono tanti colori che possiamo scegliere.

Qui scopriremo insieme le giuste combinazioni per abbinare la giacca di pelle nera per outfit semplici e primaverili.

Giacca nera di pelle per un look urbano

Secondo alcuni la giacca nera andrebbe indossata in autunno, secondo altri per sopravvivere al tempo incerto dettato dalla primavera è possibile utilizzarla anche in primavera.

Se ciò che vogliamo è un look urbano senza però rinunciare alla moda possiamo mettere la nostra giacca su una maglia semplice e dei jeans.

Quest’ultimi meglio se stretti a sigaretta e chiari cosi da esaltare la nostra giacca di pelle, possiamo optare per una camicia al posto della maglia.

Per quanto riguarda la scarpa possiamo scegliere delle sneakers o degli stivali a tronchetto.

Look ufficio

Anche per il look da ufficio possiamo sfoggiare la nostra giacca di pelle senza apparire troppo aggressive o troppo casual.

Il consiglio è quello di abbinare la nostra giacca di pelle con una gonna nera classica a vita alta, una blusa chiara o un maglione. Se la gonna non ci piace particolarmente possiamo comunque scegliere un pantalone scuro da abbinare alla nostra blusa.

Scegliamo nell’armadio gli abbinamenti che reputiamo più idonei cosi da avere un look sobrio ma non troppo formale.

Per la scarpa consigliamo un tacco comodo che ci possa permettere di muoverci senza soffrire troppo.

Look serale

Come abbiamo visto la giacca nera di pelle è molto versatile e si adatta bene a tutti i momenti della giornata.

Essa si abbina perfettamente per la realizzazione di un look serale, il consiglio è scegliamo un vestito lungo o corto questo dipende dal gusto personale.

Meglio se ad unica tinta oppure di tinta mixata ad esempio base nera e sfumature di altre colore, qui gli accessori sono importanti. Scegliamo accessori che ben si abbinano a tutto l’outfit sia per forma che per colore.

La scelta della scarpa dipenderà dalla lunghezza del vestito e dalla comodità che vogliamo provare, lo stivale a tronchetto può risultare elegante e comodo.

Ecco le giuste combinazioni pr abbinare la giacca di pelle nera per outfit semplici e primaverili.